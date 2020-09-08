鈺齊8月營收11.67億 今年單月新高
鈺齊（9802）今(8)日公布8月合併營收11.67億元，連續2個月創下今年單月營收新高，月增1.99%，年增0.44%；累計今年前八月合併營收74.6億元，年減12.02%，但受新冠肺炎疫情衝擊的負面影響已逐漸收斂。
鈺齊表示，雖然全球疫情仍未止歇，但隨著恐慌情緒逐漸降溫，後疫情時代，全球生產與商業活動已逐步重啟運作，大部分品牌客戶在疫情爆發時所採取的各項調配措施，如遲延下單或遞延拉貨，不僅已陸續重回正軌，更可見部分提早拉貨的跡象。
鈺齊預期，集團經營成果可望逐季提升，復甦態勢已從第3季轉趨明朗，第4季及明年首季的營運成長動能，將可更為明確；目前正積極為今、明年新品牌客戶陸續加入量產行列做準備，將持續加速自動化生產導入與新鞋款開發進度。
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