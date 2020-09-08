撼衛代理百歐新冠病毒抗體試劑 獲食藥署及歐盟認證

撼訊科技（6150）轉投資子公司撼衛生醫近期與技術合作伙伴百歐生醫集團(以下稱百歐)共同宣布推出「百歐新型冠狀病毒抗體快速檢測試劑」，此款試劑近期已取得台灣衛福部食藥署臨床測試及評估驗證核准專案製造及歐盟CE認證，成為抗體快篩試劑國家隊成員之一，未來將由撼衛獨家代理，投入第一線防疫任務。

撼衛生醫表示，百歐長年專注於研發與免疫學相關的技術和服務，為台灣專業提供抗體之廠商，提供學界與業界基因合成，蛋白質表達和客製化抗體等服務，百歐實驗室通過國際標準檢驗TAF(ISO17025)、P2 plus實驗室認證，具有自主研發生產與樣本驗證的能力。

撼衛生醫與百歐原本就在腸道菌檢測服務領域緊密合作，以個人化腸道菌檢測配合客製配方益生菌訂閱模式，提供基因檢測、數據儲存、AI演算分析的一站式服務。全球新冠肺炎爆發後，檢測需求激增，百歐基於多年來開發抗體的經驗與技術，成功開發出「百歐新型冠狀病毒抗體快速檢測試劑」，撼衛生醫與百歐也將持續攜手投入抗疫行列。

撼衛生醫指出，人體受病毒感染後會於體內產生抗體，因此檢驗抗體可提供受測者是否曾經被感染之資訊。為提升檢測試劑使用之實用性與泛用性，百歐研發的檢測試劑使用IgG與IgM兩種不同抗體，並且採用雙卡匣檢測設計，避免訊號干擾，提升靈敏度。

IgM抗體在人體感染病毒後的7天內就會在身體快速產生，檢測IgM抗體陽性代表正在感染或是近期感染的現象。而IgG則是在感染後的14天才會產生，並較為長久的留於體內，檢測IgG抗體作為曾被感染過的依據，如有再次感染的狀況也是關鍵的檢驗指標，可掌握被感染的人數，有助於為國家防疫貢獻心力。

「百歐新型冠狀病毒抗體快速檢測試劑」使用專利奈米化黃金膠狀粒子作為顯色塗層，只要少量血液檢體，等待5到8分鐘，便可得知結果。不須進入專用檢測實驗室，結果易於判讀，適用於機場、醫院、社區等第一線需要快速大量篩檢的場域，配合政府PCR檢測防疫措施，建構更完整的安全防護網。