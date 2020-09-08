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金門縣府攜手商研院 設金門電商專區搶中秋商機

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
金門縣府與商研院聯手，設金門電商專區加入中秋節商戰。 圖／商研院提供
金門縣府與商研院聯手，設金門電商專區加入中秋節商戰。 圖／商研院提供

搶攻中秋節商機，金門縣府與商研院合作，整合金門在地業者透過「金正好購」金門電商專區（https://shopee.tw/showmore_tw），將金門在地有溫度的故事、文創商品、特色商品發揚推廣，拓展網路商機經濟能量。

金門縣府建設處表示，中秋禮盒活動醞釀近兩周，號召金門知名伴手禮與特色商品業者，包括：良金牧場、聖祖食品、翟家酸白菜、金太武一條根、金永利鋼刀、永強黑蒜頭、舊識咖啡、肯娜國際、Meedori Coffee、國賓麻花捲等，於蝦皮商城「金正好購」專區上架特別為中秋節設計的商品禮盒，例如良金牧場「牛來芋轉中秋禮盒」結合酒糟牛肉與綿密綠豆餡的牛肉碰，其他更有20家金門三創、特產品牌業者提供專區獨家優惠，趁中秋節檔期將金門品牌行銷推廣至全台。

此外，金門縣府建設處也與商研院規劃在「金正好購」商品專區進行「文化金門」直播活動，透過金門在地網紅介紹金門文創商品，從歷史與文化的角度分享金門文創品牌故事，增加民眾對金門特有文化的認識，進而提升民眾關注金門的文創品牌與文化觀光的興趣。

金門縣府建設處表示，「金正好購」商品專區成立3個月已協助金門在地業者創造60萬以上營業額，線上訪客數已超過15,000人，「金門特產慶中秋」活動即日起開跑，期望能再進一步帶動金門在地特產業者產值提升，協助金門業者結合在地文化，累積自身品牌經營與透過電商推廣產品的經驗，並應用數位科技的力量，讓全台民眾都能輕鬆體驗金門在地文化與享受特色商品。

金門 中秋節 文創商品

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