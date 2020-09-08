王品10月初加碼抽股票活動 中獎機率高三倍

王品（2727）舉辦「吃王品 領現金 抽股票」振興活動，於今（8）日抽出三位幸運兒獲得頭獎-王品股票一張的等值現金（以9月8日收盤價計算），其中一位民眾在彰化市西堤牛排消費1800元，就抽中73,600元，另有600名獲得王品集團888元抵用券。王品集團並宣布，將在10月初加碼舉辦一場抽股票活動，放寬「現金兌換券」回兌10萬張才抽獎的規則，將從9月9日-9月30日回兌的名單中舉辦第二次抽獎，獎項不變但日期縮短，中獎機率高了三倍。

首次「吃王品 領現金 抽股票」活動，從10萬回兌人次中抽出得獎者，由王品精緻餐飲事業群總經理黃佳慶、集團稽核長張惠瑛及黃啟翔律師見證，由電腦隨機抽出603位幸運兒，其中頭獎3名可獲得王品股票等值現金，第一位得主江姓顧客於8月14日在原燒台南永華店消費4371元；第二位得主魏姓顧客於8月31日在青花驕新北板橋縣民店消費3503元；第三位得主鄭姓顧客於8月26日在西堤牛排彰化四維店消費1800元。另有600名中獎者獲得王品集團888元抵用券，將由系統直接派券至「王品瘋美食APP」會員帳號。

王品集團先前推出「王品送現金、加碼再振興」活動，從6月8日至7月14日，短短37天發出55萬張「現金兌換券」。第二階段7月15日至9月30日，到王品集團旗下274家門店用餐，每回兌一張「王品現金兌換券」，除了當場現領500元現金，還可以獲得一次抽獎資格，頭獎送出王品股票一張，以抽獎日當天收盤價的現金交付。