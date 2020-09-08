沃旭扶植在地海事工程 租用5艘台灣籍人員運輸船

沃旭能源今（8）日宣布，已經簽署合約，租用五艘人員運輸船（Crew transfer vessel, CTV）組成台灣籍CTV船隊，明年起參與投入大彰化東南暨西南第一階段900MW離岸風場建造工程。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，大彰化東南及西南離岸風場位於彰化外海35至60公里處，是沃旭能源在台灣建造的首座大規模遠岸風場，本地海事工程廠商將透過CTV合約參與這項世界級離岸風場建造過程，逐步累積經驗與能力，有助於未來拓展更多離岸風電業務。

汪欣潔說，沃旭為協助台灣船舶供應商提升海事工程能量，租用五艘人員運輸船，拓展離岸風電在地業務。

沃旭能源說明，這五艘人員運輸船是分別由三家公司持有及營運，包括東方風能科技股份有限公司 （台灣海事營造公司宏華營造的全資子公司）、峰達海運股份有限公司（台灣大統海運股份有限公司與新加坡PSA國際港務集團合資公司）、以及德國OPUS MARINE和台灣夥伴成立的合資企業。

沃旭所租用的人員運輸船隊預計在2021年及2022年投入大彰化離岸風場，支援海事建造及安裝工程。這些合約預計為台中港帶來包括停泊、供應補給、加油等各種港口服務，創造離岸風電商機並促進在地經濟發展。

宏華營造子公司東方風能營運長陳柏霖表示，提供沃旭CTV船舶，可參與台灣規模最大的大彰化東南暨西南第一階段離岸風場建造工程，為離岸風電在地傳統海事營造創造機會，注入產業振興活水。