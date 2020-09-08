餐飲復甦明顯 漢來美食8月營收創歷史同期新高

餐飲市場復甦明顯，漢來美食8月營收3.65億元，月增16.62%、年增16.48%，創歷史同期新高、也是今年次高記錄，自4月谷底以來快速回升，下半年在新店開張、舊店改裝開幕及投入電商事業，且受惠政府政策作多刺激市場消費潛力大爆發，快速追回受新冠疫情影響的上半年業績。

漢來美食表示，累計1~8月營收21.23億元，僅較去年同期減少15.78%，其中5~8月每個月都以兩位數成長的速度攀升，8月份更較去年同期成長16.48%，單月排除展店的因素後，同店業績仍是超前去年同期。

漢來美食表示，9月雖是餐飲業的淡季，但因國人仍無法出國旅遊，所有休閒消費只能留在境內，加上國內在防疫工作與疫情控制上讓國人感到較為安心，因此，預估節假日的用餐需求仍高，而依照往例，農曆7月也是衝刺月餅銷售的時候，今年月餅銷售可望較去年成長，預期將可補足因農曆7月而短少的宴會廳營收。

此外，漢來美食的展店計畫在第4季也沒有停頓，預計將會開出小蔬食「五梅先生」高雄巨蛋店和新品牌烤鴨專賣店桃園台茂首店，同時，漢來美食指出，7月中旬正式推出的新零售電商產品「來拌麵」，目前也陸續完成電商和實體銷售通路的舖貨，先發口味椒麻醬香推出後十分受到歡迎，預計可在年底前完成目標數量的出貨及上架，第2支口味則可望在年底前推出。

漢來美食表示，雖然今年餐廳的生意受到新冠病毒疫情的影響甚鉅，但也加快了冷凍與常溫食品的開發，在短短不到半年的時間，就推出1款常溫的拌麵和3道冷凍熟食，為營收注入新的活水，也讓經營團隊了解到新通路的可行性與重要性，面對不可知的疫情發展和未來的節慶，能夠讓消費者方便購買及配送到家的冷凍熟食和常溫食品，將可為公司增添旺盛火力，成為另一隻小金雞。