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隆記菜飯都更後變身「新美齊硯」 開案一個月狂銷九成

經濟日報 / 記者黃阡阡陳美玲／即時報導
今年8月推出11-25坪的精品住宅「新美齊硯」。圖/業者提供
今年8月推出11-25坪的精品住宅「新美齊硯」。圖/業者提供

創立於1953年的上海隆記菜飯2018年底歇業，由於配合都更計畫走入歷史，而這塊面對中山堂的土地，今年8月推出11-25坪的精品住宅「新美齊硯」，開案約莫一個月銷售九成，主要就是吸引對中山堂一帶有地緣性買方出手，甚至不少一口氣買三～四戶的案例。

由新美齊集團戮力整合，於台北市別具歷史意義的藝術殿堂「台北中山堂」正對面，推出11-25坪的精品住宅「新美齊硯」，擁抱4,800坪藝術廣場，吸納著中山堂的歷史厚度與文化深度，讓「新美齊硯」一推出即熱銷。

新美齊董事長林傳捷指出，由於家族原本持有部分土地，經過周邊整合後採都更開發，這次推出「新美齊硯」希望讓現代建築與歷史古蹟能做一個連結，因此邀請到建築師蘇喻哲操刀，主體建築採用與中山堂窯燒磚造外觀相呼應的窯變長形磚，以編織方式鋪排，讓人感受光影律動，產生被時光浸潤的感覺。

此外，然而小宅也呈M型化發展。新美齊硯專案經理張大成表示，市中心強調高級感的小坪數產品，成為近年是菁英人士較為關注的標的，好建材好設計是基本配備，更重要的是映襯品味、稀有的高級地段，才能讓這些挑剔的客人埋單。

而歸納「新美齊硯」造成爭購的原因，張大成指出，有一大部分的已購客出手主因是來自對中山堂的深厚情感、青春時期的美好回憶，除了有台商因成長記憶在中山堂附近一次購買四戶外，也有在地客因為地緣性決定購買三戶。

「新美齊硯」主要是11到25坪的坪數規劃，不僅滿足居住、休憩、工作、國際通勤的需求，也符合保值、置產、傳承等優勢標的。該案總銷10億元總計85戶，可售戶共有56戶，今年8月正式開案後約莫一個月已銷售9成。

「新美齊硯」主要是11到25坪的坪數規劃，不僅滿足居住、休憩、工作、國際通勤的需求，也符合保值、置產、傳承等優勢標的。圖/業者提供
「新美齊硯」主要是11到25坪的坪數規劃，不僅滿足居住、休憩、工作、國際通勤的需求，也符合保值、置產、傳承等優勢標的。圖/業者提供
「新美齊硯」擁抱4,800坪藝術廣場，吸納著中山堂的歷史厚度與文化深度。圖/業者提供
「新美齊硯」擁抱4,800坪藝術廣場，吸納著中山堂的歷史厚度與文化深度。圖/業者提供

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