儒鴻8月營收月減25.3% 略遜預期

紡織股王儒鴻（1476）今天公布8月營收20.4億元，年減17.8%，也比7月下滑25.3%，表現略低於預期。

對此，儒鴻副總暨發言人羅仁傑說明，目前剛好處於服飾業的交換季，是儒鴻出貨的小淡季，營收成長中途休息一下，尤其今年因為疫情的關係，交換季有比往年稍微提早一些。

羅仁傑強調，如果以整季來看，儒鴻下半年營運成長的基調不變，先前法說會給的展望仍然算數。

受到新冠肺炎疫情影響，儒鴻累積今年前八月營收162.35億元，年減10.4%。不過儒鴻董事長洪鎮海先前在法說會中表示，歐美解封後，客戶訂單回流的速度比預期要快，儒鴻7月營運已經回到疫情發生前的水準，他樂觀預估公司下半年營運「逐季成長」，會積極追趕上半年落後的進度。

不過洪鎮海當時也提醒，真正要看到儒鴻比較大幅度的營收成長，要等到明年第2季起。因為今年疫情影響最嚴重的時間發生在上半年，由於突如其來，客戶一些春夏裝已經舖貨，今年沒賣掉，明年有些市場庫存可能需要整理一下，之後等到明年第2季起開始進入新年度的秋冬服飾出貨季節，儒鴻營運將可重拾高成長動能。