首創企業包機微旅行／星宇航空攜台灣三星 候機室辦新機發表會

星宇航空與台灣三星今（8）日聯手完成國內首次企業包機微旅行合作。於桃園機場第一航廈B1R候機室發表全新Galaxy Z Fold2，並帶近130位三星VIP忠實用戶及媒體搭乘JX-8888航班展開奢華旗艦微旅行，於新世代客機A321neo上體驗星宇航空的高品質服務，及三星Galaxy Z Fold2的頂尖效能。

今日的JX-8888 Galaxy Z Fold2奢華旗艦航班於中午12時自桃園機場起飛，航路朝東北至宮古島上空折返，接著沿台灣東岸飛行，並於恆春折返回到桃園機場，航程時間約3小時40分鐘。

Galaxy Z Fold2上市發表會於航班起飛前在桃園機場B1R候機室舉行，星宇航空董事長張國煒也特別出席，張國煒表示，自己平時非常喜歡研究3C產品，並且也是一名「星粉」，每每三星發表新機，都會很期待能趕快入手欣賞時尚的設計、試用最新的功能，非常高興這次有機會帶三星的VIP們體驗星宇航空講究的美學及創新服務，這場前所未見的合作也展現雙方品牌追求突破創新的精神。

台灣三星電子總經理李大成表示，星宇航空為國內航空業指標性品牌，且Galaxy系列以深具意義的創新科技，帶來無限大可能，創造美好生活為設計理念，與星宇航空的品牌精神不謀而合，因此與其攜手，希望為三星的愛用者及貴賓們帶來極緻的五感享受。