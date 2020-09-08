全球海運市場 牛市行情來了？

全球海運市場是兩樣情，貨櫃輪漲勢銳不可當，散裝船市場的表現比預期弱勢，業界認為，主要是疫情改變市場供需，讓許多廠商的出貨速度加快，太急迫的需求造成貨櫃一夕之間爆紅；散裝船則沒有立即性的急單需求，市場表現相對溫和，但散裝船後勢也是可期。

海運業界就指出，雖然經濟放緩，但因為擔心秋冬疫情擴大，全球貨櫃海運貨物多由亞洲運往全球，歐美都很擔心疫情復發，各家通路商在年節前夕都採取囤貨動作，而且今年情勢較特別，因為疫情改變大家的消費習慣，在家工作的人變多後，增加電腦採購，不能上健身房加買動運動健身設備等，這些消費模式的改變，成為這波海運界運價周周飆漲的主要原因。

貨櫃輪運價價一路飆漲，國內的法人也不斷上修全年獲利報告，國內的業界也推估，長榮（2603）、陽明（2609）的第3季的獲利相當可期，法人跟業內都推估，以目前遠東-美西及美東的運價，長榮今年單第3季獲利上看60億元，推估每股稅後盈餘上看1.2元，陽明、台驊（2636）、中菲行（5609）及捷迅（2643）等第3季的獲利也不容小覷。

貨櫃海運市場價格瘋漲，市場都在問貨櫃船公司轉運時機到了？業界分析，包括聯盟化後的運能集中趨勢、油價低檔以及船公司造船訂單創新低三個利多因素，貨櫃市場供需將轉趨健康，明年可樂觀看待，只要船公司不再殺價或新增運能，穩定獲利將成為常態。

資深產業人士分析，扣除韓國第一大貨櫃船公司韓進海運2016年宣布破產後隔年推升運價讓船公司大賺外，過去10年貨櫃海運業賺少賠多，油價受到新冠疫情影響加上產能持續開出，低油價的趨勢短期內不會改變，海運業長久以來受高油價侵蝕獲利的困境可望擺脫。

散裝市場自6月起已逐步復甦，各船型運價指數接連回升，8月指數來到1,500點之上，較今年的低點反彈已達1倍，近期回檔修正，BDI指數最近漲多回檔，7日收盤指數為1,349點，近三個月的漲幅還有98%。

裕民（2606）認為，市場最壞的狀況應已過去，隨著下半年如各國政府對疫情的措施逐漸明確，第3季是北美穀物出貨旺季，加上大陸今年發生水患後，國內鐵礦砂需求攀升，帶動全球運輸需求回補，市場反彈力度將增強。