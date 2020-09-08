快訊

快來對生日日期！紙本藝Fun券 65萬幸運得主出爐

練身體前先練好法律：健身房消費糾紛頻傳，如何保護自己？

起薪平均高3千？明志科大「這招」養出求職市場新寵兒

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
明志大學校長劉祖華。報系資料照
明志大學校長劉祖華。報系資料照

業界盛傳明志科大畢業生起薪平均高出3,000元？明志科技大學校長劉祖華表示，近15年來明志科大「大三」學生必須修滿1年「工讀實務實習」，求職市場最大的優勢是將實習期間累積4份「真槍實彈」的職場經驗報告，融入社會新鮮人的自傳、面試分享中，這是明志科大畢業生大大提高工作錄取率的原因。

劉祖華進一步指出，明志科大的「厚三明治」全年全時全薪實習理念，是學校教育與產業所需接軌的利器，消弭企業對「學用落差」的疑慮；經過大三、長達1年的「工讀實務實習」，畢業生的3大特色，抗壓性強、職場態度佳以及具團隊合作精神，進而成為求職市場的新寵兒。

為了準備大三全年實習，明志科大規定學生大一、大二必須住校，128個學分必須在2年9個月修完，且8學分的實習是必修且外加，對學生在學時間的分配是相當挑戰，而老師也須花額外時間，經營實習單位（企業），也可能要到中南部、海外差旅，輔導實習的學生以及指導實習報告。

劉祖華表示，企業主願意給明志科大畢業生機會，面談中可以談到模型製造的專業、考取證照的歷程，深度、廣度絕對是有所區別，這也是為什麼明志科大畢業生的起薪高於業界水準的主因。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，新鮮人的期待起薪，與企業給薪仍有段差距，前者是「想像」、後者是「現實」，這說明了1111人力銀行建立「產學合作媒合平台」的重要性。

何啟聖認為，唯有在校實習體驗、強化畢業後的「即戰力」，才能縮短想像與現實之間的距離，大學生起薪能夠拿到3.5萬元，是接近調查「期待」的水準。

實習 科大 人力銀行

延伸閱讀

桃園機場招考逾2000報名取59人 起薪最高72K

明志科大消弭學用落差 推實習生領「全薪」

資深職場女揭求職「3訣竅5提問」 網友大推：面試女王

民眾智扮柯南 假求職真協助苗警破獲詐騙集團

相關新聞

IKEA、Xpark…每坪飆到4字頭！青埔房價睽違6年再崛起 這次能進場嗎？

根據桃園市政府設立的「桃園市不動產e指通」統計，2019年高鐵特區地區5年內新成屋成交2322件，平均一天賣出近6戶，不僅較前年成長近47％，成交量更創下歷年新高。

後疫時代來臨 全家聯名鼎泰豐搶2000億外食商機

後疫情時代，外帶、外送崛起，更出現餐飲A級軍藉由推出冷凍微料理、便當等多樣商組，且積極開拓多元銷售管道突圍，外食市場戰國...

三星與星宇航空合作發表新折疊機 星宇董座張國煒現身

台灣三星今日發表折疊手機Galaxy Z Fold 2 5G，特別與星宇航空合作，邀請三星VIP客戶，在9,000英呎的...

旅行社門市掀關門潮 林佳龍：編列12億支持數位轉型

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，旅行社掀起實體門市關門潮，易遊網全台17家門市有七家關門，雄獅旅遊截至8月底也收攤12間，預計今...

東陽8月營收14.3億元 看好第4季旺季效應

東陽（1319）2020年8月自結合併營收 14.31億元，前8月自結累計合併營收 110億元。即將進入第四季的傳統旺季...

杏一8月營收站上5億 法人估今年營收、獲利創歷史新高

杏一（4175）公告8月份營收達5億元，較上期成長3.5%，較去年同期成長12.74%，為今年以來次高，歷史第三高，累計...

台泥收購達標 信昌化將下市

台泥7月宣布公開收購集團子公司信昌化，昨（7）日公開收購期間屆滿，台泥公告實際應賣股數為4,105.3萬股，約占信昌化已...

IEA展望油市 仍有陰霾

國際油價7日盤中重挫約1.6%，主因為沙烏地阿拉伯大幅調降銷往亞洲的原油價格，及中國大陸8月原油進口趨緩，都引發需求前景...

台塑四寶上月營收863億 終止連二升

「台塑四寶」昨（7）日公布8月合計營收863.84億元，年減27.9%，也比7月下滑6%，終止連二升。

航空業闢新商機 動作一波波

長榮航空規劃「類出國專案航班2.0」包機行程，昨（7）宣布從中秋節一口氣排到明年元旦迎曙光，將推出11個航班、「飛越20...

易遊網收7間、雄獅收12間…旅行社門市掀關門潮

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，旅行社掀起實體門市關門潮，像易遊網全台十七家門市有七家關門，雄獅旅遊截至八月底也收攤十二間，預計...

紓困結束 旅行社恐爆倒閉潮

受新冠肺炎疫情衝擊的「海嘯第一排」－觀光旅遊業，在6至8月國旅大爆發下，業者似乎重現生機，然而，這是由紓困補助、安心國旅...

熱門新聞

和碩孫公司昆山世碩電子 向員工丟證爆離職潮

2成4中獎率！60萬份紙本藝Fun券今中午抽出幸運得主

旅遊社實體門市關門潮！易遊網關7家 雄獅年底前「一周關一家」

乒乓球抽藝Fun券得主 恭喜這8種生日日期的人得獎囉

死亡前二年內轉帳600萬給另一半 也要申報遺產稅

美打中芯 燒到記憶體業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。