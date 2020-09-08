後疫時代來臨 全家聯名鼎泰豐搶2000億外食商機

後疫情時代，外帶、外送崛起，更出現餐飲A級軍藉由推出冷凍微料理、便當等多樣商組，且積極開拓多元銷售管道突圍，外食市場戰國時代來臨，全家與「鼎泰豐」獨家合作，全力搶攻外食商機。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，台灣外食餐飲市場年產值超過2000億元，後疫情時代「全家」以積極應戰，以三大優勢「24小時營業」、「店點深入全台社區鄰里」、「擅長開發差異化商品」。

黃正田指出，全家近期聯手知名餐飲品牌─山海樓、台鐵便當跨界共組美食隊，推出各式聯名鮮食，成功帶動鮮食相關品類業績成長2成，此次再透過與鼎泰豐」策略結盟，全力搶攻外食商機。

黃正田也說，全家今年初搶先運用店舖Line群組團購販售鼎泰豐紅油炒手、水餃、牛肉麵、流沙包冷凍商品試水溫，開賣一周即銷售超過8000盒，看好台灣之光鼎泰豐的驚人魅力，全家鮮食團隊展開與鼎泰豐進一步合作，顛覆傳統鮮食開發流程，，帶給消費者餐廳級的美味享受，預計年底將再推出第二波聯名合作鮮食。