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尋找對的人！易遊網鎖定六客群祭專屬優惠、千元折扣碼

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
「棕櫚湖岸精品旅館」提供晚入住的房價優惠。　圖／易遊網提供
「棕櫚湖岸精品旅館」提供晚入住的房價優惠。　圖／易遊網提供

受全球疫情影響，無限期禁出團，今年的旅遊計畫勢必仍以安排國內旅遊為主，因此，為更切合國人旅遊需求，易遊網特別針對六大住房客群推出「尋找對的人」訂房企劃，讓旅客可根據自己的習慣或喜好，預訂符合自身需求的飯店方案，像是有泊食、續住、晚入住等多元優惠選擇，讓訂飯店不再只有含早不含早的制式選項！此外，為再刺激訂房買氣，易遊網加碼千元折扣碼，於10月31日前使用APP訂房，並輸入「ez1000」折扣代碼，單筆最高可現折550元。

愛呷的人- 一泊多食、贈午茶　滿足吃貨味蕾

入住飯店總是喜歡享用飯店美食的旅客，除了最基本的早餐一定要包含在內之外，還有一泊多食或是贈午茶等多種方案可選擇。如「君品酒店」搭配「皇后號」遊輪體驗，可享用船上雙人饗宴外，再獨家升等行政豪華客房，以及免費延退至2點，易遊網含早獨享價每晚含稅4,688元起；「花蓮美侖大飯店」提供市場唯一胡同燒肉一泊二食獨家專案，入住五星級飯店，品嚐米其林星級料理，每晚含稅4,900元起；五星級「香格里拉台北遠東國際大飯店」不僅全房型享升等，再加贈下午茶和Happy Hour雞尾酒時光，以及2位小孩免費住，每晚最低6,468元起。

愛玩的人- 主打續住優惠　多玩幾天更划算

想趁今年深度玩台灣，或是年末一口氣消年假，規劃一趟長天數旅遊絕對才夠用！針對入住需求2晚以上的旅客，易遊網提供眾多飯店續住優惠，包含「台北凱撒飯店」連住兩晚超狂下殺四折，平均每晚含稅只要1,500元起；全台第一家選品概念的文青旅店「松河璞旅」，可享續住八五折優惠，每晚含稅1,838元起；「台南榮興金鬱金香酒店」提供三天兩夜八五折特惠專案，每晚含稅只要2,423元起。

愛睏的人- 不含早超便宜　直接睡到自然醒

喜歡睡到自然醒，不想為了趕早餐時段而早起的旅客，特別打造超划算的不含早方案，不僅價格超激省，部份飯店還另加贈其他優惠內容！像是「台北西華酒店」不含早每晚含稅2,688元起，不僅加碼假日不加價，還能住滿24小時，再贈一位小孩免費住；新開幕飯店「嘉義長榮文苑酒店」不含早每晚含稅4,000元起，高級家庭房享雙三四人同價，加碼贈鯨奇樂園門票；「臺中公園智選假日飯店」獨享七二折，不含早每晚含稅1,700元起，再享兩位兒童免費住。

上班的人- 晚入住享優惠　不用再當冤大頭

想要下班後放鬆一下，又擔心晚入住不划算，專門為這類旅客所打造的晚入住方案，提供更優惠的價格和獨享好康，讓你晚入住也不再覺得虧。如「趣淘漫旅-台北」每晚下殺含稅1,454元起，再贈台灣金牌啤酒，讓你享受美好微醺夜晚；「士林萬麗酒店」提供升等尊貴客房，加碼贈早餐，每晚含稅只要3,999元起；熱門打卡飯店「棕櫚湖岸精品旅館」則祭出每晚含稅2,020元起的好康激省價，晚入住也讓你省很大。

賺到的人- 挑戰市場最低價　懶人不用再比了

總是精打細算到處比價，不是最划算不買的人，眾多飯店挑戰市場最低價，保證CP值最高！像是「趣淘漫旅-台東」全房型獨家下殺八折，含早餐每晚含稅1,847元起，用易遊網APP訂房再享九五折；具有歐洲異國風情的「首都大飯店」，用每晚含稅1,500元起的超甜價，就營造一趟偽出國旅行；「君品酒店」升等豪華客房，並且還能住滿24小時，每晚含稅只要3,300元起；「南港老爺行旅」獨家含早超低價，每晚含稅2,930元起；「兆品酒店礁溪」享指定房型免費升等，再加贈1位小孩入住不加價，每晚含稅3,449元起；「嘉義新悅花園酒店」平日升等精緻四人房，再贈寶貝賽車券兩張，每晚含稅只要3,740元起。

坐車的人- 加購高鐵79折　持票根享優惠

不論是響應節能減碳，或是怕不可控的車況打亂旅遊計畫，總是偏好搭乘大眾交通工具去旅行的人，凡於易遊網訂房，加購高鐵票可享七九折優惠外，持交通票根（如高鐵票、火車票）還有指定飯店住宿優惠，包含「薆悅酒店西寧館」憑票根可享六折房價，每晚含稅1,320元起；「成旅晶贊飯店˙花蓮假期」的票根優惠價每晚含稅1,851元起；「豐邑逢甲商旅」則是可享持票根可享八一折優惠，每晚含稅3,405元起。

「嘉義長榮文苑酒店」不含早專案享雙三四人同價優惠。　圖／易遊網提供
「嘉義長榮文苑酒店」不含早專案享雙三四人同價優惠。　圖／易遊網提供

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