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三星與星宇航空合作發表新折疊機 星宇董座張國煒現身

經濟日報 / 記者何佩儒/即時報導

台灣三星今日發表折疊手機Galaxy Z Fold 2 5G，特別與星宇航空合作，邀請三星VIP客戶，在9,000英呎的高空體驗折疊魅力，星宇航空董事長張國煒也意外現身。張國煒表示，此次消費者可以體驗兩種新機，也就是新的手機，以及新的飛機。

台灣三星總經理李大成表示，此次與星宇的合作，希望帶給消費者不同感受，巧合的是三星與星宇的粉絲都叫星粉。張國煒指出，Galaxy Z Fold 2 5G價格雖高，但功能也最豐富，適合商務人士，也特別適合在狹窄空間的飛機上使用。向來喜歡高科技的他，也建議三星把S Pen的功能放進去。

台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，與星宇的合作，一是象徵新的折疊機開拓出不一樣的市場，至於品牌之間的合作，是因為雙方都具有創新以及捨我其誰的品牌精神，彼此相得益彰。其次旅程中也邀請星粉，希望代帶給VIP客戶不一樣的感動。

至於在銷售量的預估上，陳啟蒙表示，第一代Fold的銷量約近千台，新機希望到年底前，銷量達到前一代的10倍以上。同時備貨量也較前一代充裕，預購的部分都會滿足消費者需求。

三星 張國煒 折疊手機

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