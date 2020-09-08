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好時尚！精品提包變中秋禮盒

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
新東陽「金飲藏月」提包變禮盒，吃月餅也可以很時尚。　圖／新東陽提供
新東陽「金飲藏月」提包變禮盒，吃月餅也可以很時尚。　圖／新東陽提供

中秋節即將到來，市面上各式各樣口味的月餅還有禮盒款式花樣百出，選擇怎樣的月餅禮盒已然成為消費者中秋苦惱的課題之一。新東陽今年打破以往對禮盒傳統的想像，推出美味與外型兼具的「金飲藏月禮盒」，歐式精品風的提包禮盒搭配熱門茶飲口味的桃山月餅，讓您中秋送禮不只送月餅，更送出品味與時尚。

新東陽「金飲藏月禮盒」走歐式精品包風格，典雅的金銅色外盒搭配高質感皮革手把，成為今年最時尚的中秋月餅禮盒，禮盒內容物也跳脫以往月餅的框架，將近年很受歡迎的茶飲融合香純白豆沙製成日式桃山月餅，餅皮口感細緻又清爽，搭配不甜膩的內餡，讓人忍不住一口接一口。內餡包括了「拿鐵觀音」、「芋頭牛奶」跟「黑糖牛奶」三種創新口味，其中「黑糖牛奶」是近年相當熱門的茶飲，以帶有碳焦香的手炒黑糖融入香醇牛奶，是人人都喜愛的口味；「拿鐵觀音」使用手工採摘重火焙炒的鐵觀音搭配不同產區混合咖啡豆加鮮奶製成的拿鐵，可以品嚐到濃郁厚實的茶味跟咖啡香氣；將口感綿密的大甲芋頭蒸煮後拌入鮮奶，入口充滿了芋頭的清新香氣與香濃奶香的「芋頭牛奶」，讓人吃了回味無窮。

除了創新口味的日式桃山月餅之外，喜歡傳統廣式月餅的朋友也不要擔心，新東陽推出多款廣式月餅禮盒，傳承正宗廣式糕餅製作經驗與技術，堅持手作的匠心之最，黃金餅皮皮薄餡多且口感綿密細滑、甜而不膩，呈現廣式月餅的極致美味！今年中秋不妨到新東陽挑選自己喜歡的月餅禮盒，送禮或自用都可以找到適合的唷。

月餅 中秋節 東陽

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