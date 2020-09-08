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杏一8月營收站上5億 法人估今年營收、獲利創歷史新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
杏一董事長陳麗如（左）、總經理蔡德忠（右）。 記者曾吉松／攝影
杏一董事長陳麗如（左）、總經理蔡德忠（右）。 記者曾吉松／攝影

杏一（4175）公告8月份營收達5億元，較上期成長3.5%，較去年同期成長12.74%，為今年以來次高，歷史第三高，累計1-8月營收38.02億元，較去年同期成長11.62%。公司表示，8月營收動能主要來自配合政府三倍振興券的優惠方案，加上「長照補助申請金額」大幅成長。法人預估，杏一今年營收、獲利具備創歷史新高動能。

杏一表示，從搭配政府三倍振興券推出的「振興優惠 有感再三倍」限量優惠券到88節一連串的活動，帶起一股來店消費熱潮，尤其門市營收一直是杏一重要的主力，藉此振興券不僅讓「長照補助申請金額」相比去年成長91%，也具體表現在營收數字表現上，預計後續活動也會繼續維持動能。

杏一近幾年持續推動的電商平台，累計電商1-8月年成長高達36%，每年線上銷售都有顯著的成長，並維持高黏著度、高回購度的會員，杏一也藉著大數據分析，針對不同的會員提供適合的商品和客戶服務，觸及更多元的客源。

杏一表示，已於9月在各門市陸續導入悠遊卡服務，增加更多元支付管道，配合「99購物節」、「年中慶 必買專區」和中秋佳節等多樣的促銷活動，有機會持續服務動能提升營收。

目前杏一兩岸共計281間門市及22座商場，其中，8月新展4間門市，展店計畫不受大環境影響。

營收 振興券 生技

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