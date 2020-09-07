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7-ELEVEN交通運輸工具預購再出招 攜手歐洲車廠VOLVO

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
統一超（2912）持續創造進店客人的「帶路雞」，7-ELEVEN交通運輸工具預購再出招，首次攜手歐洲車廠VOLVO，於全台超過5,800家門市24小時提供指定合作車款資。7-ELEVEN／提供
統一超（2912）持續創造進店客人的「帶路雞」，7-ELEVEN交通運輸工具預購再出招，首次攜手歐洲車廠VOLVO，於全台超過5,800家門市24小時提供指定合作車款資。7-ELEVEN／提供

統一超（2912）持續創造進店客人的「帶路雞」，7-ELEVEN交通運輸工具預購再出招，首次攜手歐洲車廠VOLVO，於全台超過5,800家門市24小時提供指定合作車款資訊，即日起至門市登錄預約鑑賞最新車款XC40 T3，購車即享有專屬車款優惠方案，並能獲得小七禮券。

統一超7日股價收265元，上漲2元。

7-ELEVEN首度推出「交通運輸工具」預購，是從去年8月開始，首先攜手福特六和，宣布在全台5,500間門市提供消費者預約賞車服務；緊接著10月攜手電動機車Gogoro，今年3月與「科建鋁船」聯手，於全台門市展開遊艇預購活動，4月則推哈雷機車預購，本月再推出VOLVO預購，提供最新車款XC40 T3預約鑑賞服務。

7-ELEVEN表示，今年與遊艇、哈雷機車合作預約鑑賞服務，架構全新商品預售模式與購物體驗，更進一步與歐洲豪華車廠VOLVO，打破門市坪數限制，嘗試和各種不同型態的業者合作，跳脫一般民眾對於便利商店販售及服務的既定印象，在有限的空間中，創造不同的消費體驗，也可望帶入不同的客群入店。

另外，OPEN POINT即日起至10月4日止，推出「慶900萬會員九宮格積分刮刮樂」活動，只要1點OPEN POINT點數，就有機會抽中百萬元的VOLVO XC40 T3的進口豪華名車。

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