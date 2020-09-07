上奇走出疫情陰霾 8月營收今年新高

上奇（6123）今（7）日公布8月合併營收4.27億元，月增3%、年減19％，為今年單月營收新高。上奇表示，延續上月成長力道，上奇各事業群恢復成長動能，集團整體營收已連4個月成長，尤其年度經常性收入（ARR）如雲端服務、數位印刷服務保持穩健增長；不過，因去年同期有香港校園專案推廣，墊高基期，8月營收表現較去年同期相對減少。

上奇上半年累計營收20.3億元，年減5.4%；歸屬母公司淨利9,283萬元，年增21.7%；每股純益1.62元，高於去年同期1.33元。上奇指出，上半年雖因疫情影響，香港、馬來西亞等地營運受到影響，但集團不斷優化產品組合，雲端服務及數位印刷事業持續成長，加上亞幣匯率升值等因素，上半年獲利仍有好表現。

上奇表示，儘管國際政經發展詭譎多變，新冠肺炎疫情仍牽制經濟復甦腳步，上奇身為部署亞洲的區域性公司，將積極採取多項措施以降低可能對營運造成的衝擊。香港學校於9月陸續開學，大學校園也陸續開放，期望能對上奇香港地區提增營收貢獻：未來也將持續推進亞洲區域的多雲服務佈局及數位印刷事業之擴展，加速恢復成長動能，追求穩健的經常性收入（ARR）與整體獲利成長。

上奇是部署亞洲地區的通路及IT整合服務商，產品包含IT整合服務、雲端服務（IaaS、SaaS）及數位印刷等。其中雲端服務、數位印刷是上奇近年極力發展的業務，目前已有近半營收來自這兩大事業群。