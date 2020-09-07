旅遊社實體門市倒閉潮！易遊網關7家 雄獅年底前「一周關一家」

全球疫情遲遲未退，旅行社成為「海嘯第一排」，只能不斷轉型求生，雄獅（2731）今天表示，年底前還要再砍18家門市，這也是雄獅啟動實體門市布局後首度轉向，屆時將剩下50個據點，縮減幅度將近4成；至於易遊網則表示，目前已經關掉7家實體門市，未來會轉型開放加盟。

一場看不到盡頭的疫情，進入比氣長的全台旅社業者都開始努力想辦法求生，降低成本成為當務之急，雄獅今天宣布，將大刀縮減實體門市規模，全台門市據點「能關就關」，年底前還要關18家門市，由於到年底剩下短短的16周，等於是一周關一家店，縮減超過3成。

因為疫情衝擊，改變全台旅行社產業生態，許多導遊都紛紛轉行，不少同業就諱言的表示，長期的收入不足，目前要回到過去的榮景太難；不少同業朋友短期內只能先去擔任保全人員，也有些人去加入外送平台，都開始找另外的收入來源。

這是雄獅自2006年開始啟動實體店策略後轉向，明年若情況沒有復甦，不排除砍到剩下30家。 除雄獅外，易遊網全台17家自營實體門市已有7家收攤，東南桃園以北地區20家實體門市，也有4家會收掉。

雄獅也指出，目前國只剩下國旅市場，單一市場撐不起旅行社實體店面，門市縮減勢在必行，因為有些門市還有租約的問題，也不能說關就關；未來的實質店面也會轉型調整策略，未來會新的調整出爐。

雄獅也認為，現階段省成本外，在開拓客源的部分，在不對出境旅遊抱期待情況下，如今大家都出不了國，至少一半會轉至國旅，國旅市場仍大有可為，因為疫情燒下去，短期內要恢復出境旅遊動能，根本就不可能，只能好好的把國旅做好，先自救再說。

易遊網今天也表示，目前的國旅市場無法支撐實體店面的支出，目前17家門市已經關掉10家，未來還是會持續評估縮減。考量到市場布局，會持續拓展加盟店的方式，跟中、小型的旅行社合作，嘉義7月就開出第1家加盟店，透過這樣的合作，易遊網可以提供加盟的旅行社業者更多的商品、技術及行銷策略，一創造雙贏。