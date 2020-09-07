葡萄王生技成功在日、韓發明展 擊出4金大滿貫

葡萄王生技（1707）今日宣布，成功在「日本東京創新天才發明展」及「2020年韓國WiC世界發明競賽」共奪得4金的榮耀。在本次「日本東京創新天才發明展」共有來自俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、印尼、緬甸、日本等10多個國家，數百件作品競逐殊榮，葡萄王生技以兩件延緩老化作品參展，取得2金的好成績，在全球老齡化趨勢最高的日本獲獎，足見台灣產業之研發實力與延緩老化食品的高需求度。

其中，針對最常見的老年性重力障礙，葡萄王生技以發酵技術培養猴頭菇菌絲體後，從其萃取猴頭素A (Erinacine A)，其具有促進神經細胞分化，增生效果，能有效降低對低頻及中頻聲音的感受閾値(即聽得到聲音所需的最低分貝)，可預防或改善老年性聽力退化潛力，以金牌獎得到大會肯定。另一項專利「延緩老化之新穎性益生菌-GKK2」，葡萄王研發團隊表示，其具抵抗胃酸及膽鹽溶解能力，使菌體能更穩定抵達腸道，且更能吸附於人體腸道上，服用GKK2三個月後能達到延緩老化、減少皮膚潰瘍、降低眼周發炎、降低脊椎彎曲等老化指數，且能進一步增進前肢抓力及改善學習記憶的效果，因此獲得大會金牌榮耀。

「韓國WiC世界發明競賽」部份，葡萄王生技以「蟬花活性物質用於抑制及/或降低過敏反應之用途」及新穎益生菌「GKF3」二項專利，在數百件參賽作品中拿下大會2面金牌肯定。葡萄王生技表示，研發團隊投入蟬花菌絲體研發迄今18年，以液態發酵及萃取專利技術，生產具特殊活性成分之蟬花菌絲體萃取物，並證實其具有抑制過敏功效之潛力價值，目前已開發成皮膚保濕凝膠及膠囊劑型的口服保健食品，且已登錄國際化妝品成分命名〈International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI〉，未來也有機會往外敷跟寵物用途市場進軍，在本次競賽奪下金牌。

另一項獲獎肯定是針對現今高度發展的社會，環境、壓力等多重環境不良，導致各種情緒及憂鬱病症，葡萄王生技所研發益生菌株「GKF3」。此菌株是由新竹販售之傳統醃製發酵高麗菜成功採集到新穎益生菌，經實驗證實在食用GKF3後，其腦中能大量提升逾200%的血清素與多巴胺，且在降低血液中發炎因子的效果十分顯著。在GKF3益生菌調節下，於腸道中可發揮功效，使血清素與多巴胺濃度達到加倍的效果，同時在結合多巴胺與血清素之雙重機制下達到穩定情緒，提升好心情的關鍵，因此拿下大會金牌獎肯定。

葡萄王生技投入益生菌、真菌的研發20餘年，加上本次發明獎，自2015起總計獲得110面獎牌。未來仍會秉持「健康專家，照顧全家」的精神永續精進創新，期能立足台灣、放眼世界，為社會大眾開發更好的產品，創造更豐富健康的人生。