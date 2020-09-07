疫情衝擊旅行社門市關閉 觀光局：市場改變 非倒閉

受疫情衝擊，旅行社業務量縮減，為樽節成本，部分旅行社關閉門市，交通部觀光局今（7）日對此表示，近年來國人出遊的訂購方式改變，多以線上訂購、交易為主，這是市場的改變，並非倒閉關店。

觀光局長張錫聰表示，經查旅行社申請停業、解散情形，2018年共有八家申請停業、49家解散；2019年為18家申請停業、25家解散；今年統計至8月31日止，計有18家申請停業，30家解散，而國內旅行社有3,000多家，合計占旅行業家數比例約1.5%，比例相當小。

對於有媒體報導旅行社實體門市掀倒閉潮，張錫聰說，停業解散雖較往年略微增加，但並沒有大幅增加的趨勢，主要因為國際疫情仍然嚴峻，各國國境開放日期仍無法預估，所以部分旅行業者考量縮減實體門市，降低開支及保留資本，對商業經營實務尚屬合理範圍。

他認為，近年來線上（網路）消費已成趨勢，實務店面功能多為品牌廣告及展示服務，本來可彈性增加或減少實體店面，對業者長期經營而言，也可利用強化線上的服務，以取代實體門市功能。

張錫聰表示，觀光局第3季續推動紓困3.0措施，透過補貼受衝擊較大以經營出入境業務為主之旅行業薪資成本，希望穩定觀光產業就業環境，爭取業者轉型空間，讓業者能有更多時間思考汰留及調整企業組織，以因應疫情影響。