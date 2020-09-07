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台塑四寶8月營收月減5.5% 終結連二升

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

「台塑四寶」今（7）日公布8月營收，由於8、9月配合台塑化OL-3（第三套輕油裂解）設備歲修，四寶有多個廠進行定檢，導致產銷量減少，合計四大公司8月營收863.84億元，年減28.1%，也比7月下滑5.5%。但這已經在市場預料之中。

倒是從8月一直到年底，亞洲石化廠進入密集歲修高峰，市場供給減少，配合石化業進入傳統旺季，需求逐漸加溫，最近石化報價開始出現反彈。台塑四寶雖然營收下滑，但獲利有望不減反增。

石化族群今天表現搶眼，成為台股盤面重點之一。除了台塑四寶股價全面收紅，漲幅介於0.74%-1.92%。另外台聚集團表現勇猛，由於PE（聚乙烯）近期報價強彈，ABS利差更是持續擴大，台達化、台聚、國喬今天股價都亮燈漲停。

台塑今天公布8月營收146.22億元，月減7%，也比去年同期衰退13.7%。主要因為配合上游的台塑化OL-3（第三套輕油裂解）設備歲修，台塑8月麥寮廠有7個廠配合歲修或工檢，加上林園AE（丙烯酸酯）廠提前安排歲修，產量減少，8月各產品銷售量合計比7月減少6.9萬噸。不過銷售價差方面，則是增加4.9億元，呈現「量減價增」。

南亞8月營收222.09億元，月增2.1%，年減6.6%。南亞8月同樣受到化工產品定檢，營收有受到影響。不過南亞旗下的電子材料產品（含電路板）營運佳，相關營收成長，加上聚酯及塑膠產品營收也有增加，推升8月營收比7月小幅成長，略優於上個月法說時的預期。

台化8月營收189.84億元，月減7.2%，也比去年同期衰退24.4％。台化8月安排ARO-1（芳香烴一廠）小定檢，影響PX（對二甲苯）及萃餘油回售台塑化；子公司台化寧波、台化出光也分別因為寧波PTA廠及麥寮PC廠安排定檢，產銷量減少。不過在售價方面，因防疫、小家電等市場需求明顯增加，ABS、PS持續推升行情，為公司營收帶來支撐。

台塑化8月營收301.69億元，月減一成，更比去年同期縮水43.6%。台塑化8月營收比去年同期大幅衰退，主要因為新冠肺炎疫情影響，造成油品需求疲弱。

另外台塑化OL-3廠從8月11日至9月29日實施定檢，導致8月烯烴產品總銷售量48.1萬噸，比7月減少10.1萬噸。

台塑化 營收

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