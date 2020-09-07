統一瞄準手搖飲商機 搶攻質感茶飲市場
國內每年包裝飲品加上手搖飲品年銷售額高達台幣500億元，其中茶飲市場占有率最高，統一企業瞄準質感茶飲新趨勢，推出茶飲新品牌『璞韻』，秉持「璞藝出細韻」的精神。
統一表示，新飲品共有四大特色，首先嚴選 100% 日本春季一番茶與 100% 台灣春冬茶、其次，10 小時 16 分靜置引香、第三京都石臼低溫慢磨抹茶、獨特凝香封藏工法，第四點，將四季青茶與日本煎茶兩款好茶，結合當代簡約的瓶身設計，讓消費者能輕鬆飲好茶。
統一企業公共事務室經理凃忠正表示，台灣茶飲文化長久發展下已呈現多元樣貌，尤其瓶裝茶飲的蓬勃發展，開啟茶飲更平易近人、貼近日常生活的一面。
新世代消費主力越來越推崇茶品的質感，即使是一瓶隨手可得的瓶裝茶，也希望在豐沛層次感中觸發自我沉澱、卸下武裝的共鳴。
講求速度，似乎是現今商業顯學，但在追求即時與便捷的發展下容易忽視本質。好喝的茶，就應該投入一定的時間與程序，真工細活層層堆疊出的茶湯，最能顯現純粹無飾的細節本質。統一帶領台灣品茶文化進入新領域，推出高質感瓶裝茶品牌「璞韻」，樹立消費者對於瓶裝茶飲更深刻的內心與情境連結，成就「心的茶飲觀點」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言