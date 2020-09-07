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統一瞄準手搖飲商機 搶攻質感茶飲市場

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
統一『璞韻』開創好茶新典範，搶攻質感茶飲市場。圖／業者提供
統一『璞韻』開創好茶新典範，搶攻質感茶飲市場。圖／業者提供

國內每年包裝飲品加上手搖飲品年銷售額高達台幣500億元，其中茶飲市場占有率最高，統一企業瞄準質感茶飲新趨勢，推出茶飲新品牌『璞韻』，秉持「璞藝出細韻」的精神。

統一表示，新飲品共有四大特色，首先嚴選 100% 日本春季一番茶與 100% 台灣春冬茶、其次，10 小時 16 分靜置引香、第三京都石臼低溫慢磨抹茶、獨特凝香封藏工法，第四點，將四季青茶與日本煎茶兩款好茶，結合當代簡約的瓶身設計，讓消費者能輕鬆飲好茶。

統一企業公共事務室經理凃忠正表示，台灣茶飲文化長久發展下已呈現多元樣貌，尤其瓶裝茶飲的蓬勃發展，開啟茶飲更平易近人、貼近日常生活的一面。

新世代消費主力越來越推崇茶品的質感，即使是一瓶隨手可得的瓶裝茶，也希望在豐沛層次感中觸發自我沉澱、卸下武裝的共鳴。

講求速度，似乎是現今商業顯學，但在追求即時與便捷的發展下容易忽視本質。好喝的茶，就應該投入一定的時間與程序，真工細活層層堆疊出的茶湯，最能顯現純粹無飾的細節本質。統一帶領台灣品茶文化進入新領域，推出高質感瓶裝茶品牌「璞韻」，樹立消費者對於瓶裝茶飲更深刻的內心與情境連結，成就「心的茶飲觀點」。

璞韻四季青茶、璞韻日本煎茶9日起於全省7-ELEVEN通路正式上市。圖／業者提供
璞韻四季青茶、璞韻日本煎茶9日起於全省7-ELEVEN通路正式上市。圖／業者提供

統一企業 低溫

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