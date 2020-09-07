統一瞄準手搖飲商機 搶攻質感茶飲市場

國內每年包裝飲品加上手搖飲品年銷售額高達台幣500億元，其中茶飲市場占有率最高，統一企業瞄準質感茶飲新趨勢，推出茶飲新品牌『璞韻』，秉持「璞藝出細韻」的精神。

統一表示，新飲品共有四大特色，首先嚴選 100% 日本春季一番茶與 100% 台灣春冬茶、其次，10 小時 16 分靜置引香、第三京都石臼低溫慢磨抹茶、獨特凝香封藏工法，第四點，將四季青茶與日本煎茶兩款好茶，結合當代簡約的瓶身設計，讓消費者能輕鬆飲好茶。

統一企業公共事務室經理凃忠正表示，台灣茶飲文化長久發展下已呈現多元樣貌，尤其瓶裝茶飲的蓬勃發展，開啟茶飲更平易近人、貼近日常生活的一面。

新世代消費主力越來越推崇茶品的質感，即使是一瓶隨手可得的瓶裝茶，也希望在豐沛層次感中觸發自我沉澱、卸下武裝的共鳴。