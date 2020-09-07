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陳其邁盯中鋼！環團要求汙染改善、智慧監測、產業轉型

聯合報 / 記者王昭月徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右二）到中鋼訪視空汙防制及節能減碳作為，並巡視目前正在建造的煤礦封閉式建築進度。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右二）到中鋼訪視空汙防制及節能減碳作為，並巡視目前正在建造的煤礦封閉式建築進度。記者徐如宜／攝影

中鋼是高雄最大的固定汙染源，高雄市長陳其邁今天到中鋼訪視空汙防制及節能減碳作為，並巡視目前正在建造的煤礦封閉式建築進度，預計112年底完成34個倉室。陳其邁與中鋼董事長翁朝棟宣示，「空汙防治好要更好、快要更快！」南部反空汙大聯盟則要求，汙染改善、智慧監測、產業轉型，中鋼缺一不可。

陳其邁表示，上任時就提及施政將貫徹「產業轉型」、「增加就業」、「重大交通建設」、「解決空氣汙染」等四大優先，中鋼涉及的不只是空汙，還有更多項優先，希望能夠扮演領頭羊角色，帶領其他企業一起向前。

中鋼今天詭邀集臨海工業區能資源整合業者，如中油大林煉油廠、中鋼碳素、李長榮及中石化等工廠，說明蒸氣及廢熱回收再利用使用情形，展現國營企業對環境保護的努力。翁朝棟表示，中鋼長年對改善環保空汙不遺餘力，沒有最好、只有更好。

中鋼煤礦露天堆置面積為29萬平方公尺，董事會去年通過投資70億進行「新建煤礦封閉式建築工程」，預計110年12月31日前完成第一期16個倉室工程，112年12月31日前再完成第二期18個倉室工程，總計34個倉室。中鋼董事長翁朝棟表示，完工後全部煤礦將密閉堆置，粒狀物去除效率將由87.5%提升至98%，減少31.6公噸粒狀物排放，有效降低揚塵逸散。

中鋼指出，長期利用廠內汽電共生系統及廢熱回收等產製蒸汽的工業氣體等，與臨海工業區內14家工廠互通多餘能源，可關閉效率較低且排碳較高的既有設施，達成提高能源使用效率、降低區域內汙染排放及溫室氣體減量。總計108年蒸汽外售量為154.4萬公噸，節能約468萬千兆焦耳，可減少溫室氣體排放量約37.1萬公噸二氧化碳當量、硫氧化物排放1128公噸、氮氧化物排放783公噸及粒狀物111公噸。

陳其邁表示，高雄區域的能源整合平台，含中鋼有14家，這些公司改改善空汙都訂有不同的期程，請環保局根據各公司期程訂出具體時間表，一起努力，加速改善。

「汙染改善、智慧監測、產業轉型，中鋼缺一不可。」南部反空汙大聯盟發言人李建誠表示，中鋼是高雄最大的固定汙染源，室內煤倉和乾式煉焦爐改善應在兩年內完成，降低空氣汙染。目前室內煤倉和乾式煉焦爐工程預計都要3至4年以上的時間。環團寄望陳市長要以兩年拚四年的能力，設法要求中鋼加速提前完成改善。

南部反空汙大聯盟指出，在汙染監測方面，過去中鋼老舊廠區缺乏環評與監測，此次新建煉焦設備，必須有多項汙染物監測，數據整合公開讓民眾知情，要做到智慧監測，大數據分析管控減汙情形。在產業轉型方面，歐洲已在進行綠色鋼鐵計劃，朝向零化石燃料，零碳排目標，瑞典也已開發無煤氫能煉鋼廠，請中鋼應要減碳無煤，煉焦爐設淘汰年限，真正做到綠色轉型。

中鋼今天舉行輸送機廊道上梁儀式，加速興建空汙改善設施。記者徐如宜／攝影
中鋼今天舉行輸送機廊道上梁儀式，加速興建空汙改善設施。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（與）與中鋼董事長翁朝棟（前左），謀求改善高雄空汙之法。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（與）與中鋼董事長翁朝棟（前左），謀求改善高雄空汙之法。記者徐如宜／攝影
中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼今年已成立49年，在持續追求成長的前提下，會做好節能減碳的環保工作，善盡社會企業責任。記者徐如宜／攝影
中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼今年已成立49年，在持續追求成長的前提下，會做好節能減碳的環保工作，善盡社會企業責任。記者徐如宜／攝影

中鋼 空汙

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