懷特新藥「癌因性疲憊症」產品 出貨土耳其
懷特生技（4108）今（7）日公布，旗下針對「癌因性疲憊症CRF」研發上市的懷特新藥，獲土耳其以專案進口方式採用，嘉惠當地病人，也讓國際佈局再跨一步。
懷特表示，癌症人數每年持續創新高，化療放療常造成病人嚴重虛弱疲憊，甚至迫使治療中斷。台灣癌症安寧緩和醫學會曾調查發現，超過90%癌症病人罹患癌因性疲憊症，其中更高達25%已屬於中重度疲憊，需藥物協助治療。
懷特生技總經理鄭建新表示，包括癌症本身造成、或受到化放療等各式癌症療程影響，癌症病人不分國界，大多飽受各種副作用所苦，其中又以癌疲憊最為常見；取得衛福部該適應症藥證的「癌因性疲憊症CRF」，也受到國際矚目，許多國家陸續前來洽詢經銷代理授權契機。
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