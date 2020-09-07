貿協秘書長葉明水23日退休 林芳苗可能出線

外貿協會秘書長葉明水將於本月23日退休，據悉，新任秘書長將由現任副秘書長林芳苗升任，這也將成為貿協成立50年來，首位女性秘書長。

貿協秘書長職位相當於公司總經理，另外還有兩位副秘書長，目前分別是王熙蒙和林芳苗，前者負責職掌會展和培訓，後者則主攻企劃、財務和市場拓展。

林芳苗三年前由貿協董事長黃志芳拔擢升任副秘書長，擔任副秘書長的時間雖然沒有王熙蒙長，但是論在貿協的資歷林芳苗早一些，獲得黃志芳看重，與其本身資歷完整，歷練市場研究處、企劃財務處、行政業務處、會議中心、邁阿密台灣貿易中心，兼具業務單位及幕僚單位經歷有關。

貿協由較資淺副秘書長升任秘書長這不是第一次，王志剛擔任董事長時代，前秘書長趙永全退休，在葉明水和黃文榮兩位副秘書中，王志剛也是選擇了較為資淺的黃文榮擔任秘書長，直至黃志芳擔任董事長之後，才拔擢葉明水升任秘書長。

據悉，秘書長人事案尚須貿協第四季董事會正式提名通過之後，才能生效，葉明水則在9月23日就會退休，秘書長人事案後續也將牽動貿協處長級主管人事調動 。