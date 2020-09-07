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企業關懷／信義房屋落實CSR…深耕在地 開創共好

經濟日報 / 黃阡阡

2020年在新冠肺炎疫情衝擊下，所有企業都無法置身其外，紛紛轉型並將企業社會責任（CSR）觀念融入經營策略，信義房屋連續14年獲《天下雜誌》天下企業公民獎，並蟬聯「大型企業組」第三名，更拿下評選的四大構面中「社會參與」分數最高的企業，全因不管環境如何多變，對外推動社區一家，對內照顧員工打造幸福企業、落實CSR深耕在地，以開創共好的新價值。

信義房屋社會參與的腳步從未停歇，自2004年開始的「社區一家計畫」，推動至今達16年，累計提案率超過全台99%的鄉鎮市區，收到逾萬件社區提案，贊助超過2,000個社區圓夢，影響力長遠而廣泛，因此今年在天下企業CSR公民獎裡「社會參與」項目為全部參賽者中最高分。然而在社區一家計畫推動的同時，有感社區人力不足，故從2007年開始廣邀同仁參與「信義志工服務行動」。

信義房屋每年給予同仁一天給薪志工假，每月都依據有服務需求的社區舉辦志工活動給予協助，每年有上百位信義志工前進宜蘭壯圍淨灘，除了撿拾垃圾，也逐一裝袋分類，分攤社區需要大量耗費人力的淨灘工作，而這僅是信義志工走遍全台大小社區的其中一處，舉凡偏鄉孩童說故事伴讀、與獨老長輩互動、協助社區環境彩繪等，只要一發布活動通知，同仁反應熱烈，報名迅速額滿，具體展現信義人發揮手心向下的志工精神。

不僅對外照顧社會、推動社區一家，信義房屋一直視同仁為夥伴，因此特別重視勞雇關係，從員工照顧、招募培育、薪酬福利，提供同仁充份就業安全與發展，2019年更創業界之先，推動讓同仁有感的彈性福利政策，每年1萬枚「信福幣」制度的實施，讓同仁能自行運用在旅遊、健身、進修、及子女托育等，使同仁在經濟、個人發展及身心健康獲得均衡。

信義房屋持續以多元面向吸引優秀人才，提供180天完整教育訓練，給予新進業務同仁前六個月5萬元保障月薪，不止遠高於勞基法所訂定之起薪標準，更提高產業薪資水準；不僅如此，固定請醫生駐診、同仁全額公費健檢，提供同仁協助方案（EAP），對象擴及同仁眷屬（含父母、配偶、子女）且完全免費，深入關懷同仁及同仁眷屬，促進其身心健康。

正因信義房屋在經營流程中秉持「該做的事、說到做到」的基本原則，讓社會參與從個人至企業，再影響社會，從企業發展與本業營運績效中取得平衡，呼籲企業在追求成長之餘，也能持續對社會關懷，這種共生共榮的成就感，是其他報酬難以比擬的，才能帶來幸福，成為社會向上提升的力量。

信義房屋 志工

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