點子農場／銀光生活設計

「銀光生活設計」是我今年的演講重點主題之一，每次演講完總會很驚訝的發現，很多人對於人生下半場態度多半是被動且消極。

比如我在演講一開頭就會丟出三個「GO」，提醒在場的每個人，人生的旅程都是從「GO GO（走得動）」到「SLOW GO（走得慢）」，最後就「NO GO（走不動或臥床）」。這也是銀光生活規畫最重要的基礎，努力把GO GO的時間延長才有能力規畫人生，一旦失去健康，就什麼都不用談了。

但是，大部分上了年紀的人除了普遍苦惱於健康問題，還都同時面對「三無」的挑戰。

「無財、無聊、無望」是許多台灣人晚年共同的寫照，在這樣困難的條件下，根本沒辦法有餘力去思考如何設計人生。可是更吊詭的是，如果不去想辦法規畫，就永遠只能在這三無循環下愈活愈辛苦。

「老師，人老了之後到底要安於現狀還是突破現狀？」聽完演講，他私下走過來問我。

65歲，從公務員退休十年，每天一直活在兩難的心情裡。一直想創業，卻覺得年紀大了沒有失敗的本錢，想就業，也沒辦法和年輕人競爭。但是什麼都不做，又無聊又怕會坐吃山空。

他說自己每天的生活就是混公園和圖書館，靠月退俸過活，年金改革後，日子更難過了。

眼前的他，該是某種族群的縮影，根據內政部統計，台灣65歲以上人口已經超過350萬人。

65歲看來是退休的年齡，但是台灣人的平均壽命已經超過80歲，再加上少子化問題日益嚴重，「高齡人力的再生與活用」是整個台灣社會的共同課題。這些擁有二、三十年職場經歷的人力資源，能不能更有效被運用？如果只是一直把老人視為問題，國家的負擔只會更加沉重。

經歷了幾場演講之後，我發現，不管政府、企業或個人，面對銀光生活設計，都可以從以下面向思考：

一、重新思考老年：老年其實是一種人為建構出來的東西。過去150年間，為了短期目的（比如選票）提出的想法和認定，造成今天嚴重偏離現實的觀念，認為老人就是該被照顧，老人就只該安養天年，而不是去鼓勵活化老年。

二、老年的自由和幸福感：社會與政府對於老人的服務目標，都只是照顧和維持生命，卻沒辦法滿足老人對自由和幸福的需求，也不思考老人的快樂是什麼，老人們只被延續生命，卻往往活得沒有生命品質。

三、負面表列：社會和政府都將老人視為問題和社會負擔，也誤導企業思考銀髮族市場，產品設計上容易出現錯誤，比如銀髮族最討厭那些針對銀髮族開的商店，每個老人都不覺得自己老。

四、數位老人：一般總認為銀髮族有科技恐懼症，但以美國為例，50～64歲民眾有58%擁有智慧型手機，65歲以上則達30%。台灣的銀髮族使用科技電子產品的普遍度更是超越美國，銀髮族與人群接觸機會愈少，能夠與他人聯絡的科技產品就更加重要。

每個人都會老，也都需要規畫自己的晚年，讓自己退而不休，也許不一定要有工作，卻不能讓自己沒事做。

讓自己的價值再生，以既有資源創造新價值，如此生生不息，讓一生所積累的價值得以傳承與延續。這樣的「銀光人生設計」在過去一直沒受到重視，卻是未來愈來愈重要的議題。