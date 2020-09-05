CSR大型企業排名 和泰車躍升至第8名
和泰車今年不只是代理的TOYOTA、LEXUS和HINO汽車品牌銷售一級棒，穩座國內汽車銷售冠軍龍頭；在回饋社會，長年耕耘企業社會責任(Corporate Social Responsibility, CSR)，已連續6年榮獲「天下CSR企業公民獎」，今年更一口氣從2019年大型企業第20名躍升至第8名，在企業承諾、社會參與及環境永續三大構面皆拿下歷年來最高分表現，各領域表現受到專業評審的一致肯定。
和泰車近年來持續落實公司治理，成立企業社會責任委員會，而且拉高企業社會責任的推動，由董事直接督導公司在環境保護、社會公益及公司治理等面向的作為及成效，陸續獲得TCSA台灣企業永續獎、人才發展獎、社會共融獎、BSI永續卓越獎，持續在創造本業獲利外，精進公司治理文化，以維護各利害關係人權益，創造股東價值極大化。
此外，和泰汽車更視員工為公司最重要的資產，以組織、工作能力及個人發展需求，結合晉升、輪調並安排各職級多元之培訓課程與學習發展，打造和泰集團全方位人才，而2019年非擔任主管職務之全時員工平均年薪211萬元，更為業界最高薪資福利。
在環境保護部分，和泰車帶領全台八大經銷商建置太陽能案場，積極開發再生能源抵減碳排，累計至2020年總共有29處太陽能案場，其中和泰零件物流中心之案場更超過萬坪，為北台灣非太陽能業者最大案場規模；此外，為了守護台灣海岸線，自2017年啟動「TOYOTA一車一樹」活動，於沿海累計種植超過30萬棵樹木，並發起大型淨灘減塑活動，號召近萬人參與，以實際的行動落實環境永續。
除了公司治理與企業承諾外，和泰汽車秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念，多年來從車、人、環境三大範疇實現社會參與及環境永續，包含交通安全校園宣導、導護志工裝備捐贈以及大型捐血車捐贈，對社會關懷不遺餘力。在青年培力部分，連續兩年舉辦和泰公益夢想家活動，透過實作輔導培育青年的問題解決能力，並實踐於公益貢獻；2020年更首次規劃為期8周支薪實習生計畫，縮短產學距離同時也為集團招募優秀人才佈局。
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