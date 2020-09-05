疫情延燒全世界，讓航空業營收從雲端跌到谷底，華航、長榮航全面出奇招，其中，搶攻電商成為航空雙雄的「抗疫」主要策略之一，前八月的營運也開出紅盤。

華航的eMall電商購物平台營收，較去年前八月同期成長超過四倍以上。長榮航空是國內唯一可以哩程全部折抵商品的航空公司，今年6月以來的哩程數成長率達30倍，中秋節還預計要推出四班類出國包機行程，787-10機型也會加入。

長榮航空集中火力推樂e購產品外，考量到類出國班機廣受好評，繼上次父親節推出Hello Kitty夢想機後，預計於中秋連假10月1日至10月4日連續推出四班賞月專機，每天飛航一班，並特別選定深受航空迷青睞的波音787-10飛航桃園─桃園航班。

長榮航空之後也規劃在各大節慶陸續推出主題類出國航班；為回應高雄民眾的期待，目前也在同步規劃高雄的中秋賞月專機。

航空業沒有旅客可以載，華航搶業績攻網購商機，自8月開始不斷加碼吸引消費者目光，eMall持續推出各種好康商品，包括疫情當前推出SWITCH加價購，現貨不必等措施，已經在市場打響知名度，成為消費者找價廉物美的新購物網站。

華航eMall電商購物前八月業績大幅成長，除了美妝精品一直很熱銷外，令另人意外，許多華航推出的強打商品都很熱賣，熱銷商品包含華航輕薄款飛行夾克、華航矽緻摺疊隨行杯組等。

長榮航空自6月12日起開放樂e購網站及App哩程全額折抵功能，獲得會員熱烈回應，平均每個月會員兌換的哩程數成長超過30倍。