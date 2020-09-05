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三正新箭齊發 朝全球輪胎五哥邁進
最新出爐的2020年全球輪胎銷售排行榜，國內正新重回第九名。正新表示，隨著「三箭齊發」，公司將繼續朝全球前五大輪胎廠的目標邁進。
過去30年，正新是國內指標性的「西進概念股」之一，因為搭上大陸經濟快速起飛的順風車，加上旗下Cheng Shin（正新）、CST、MAXXIS（瑪吉斯）等多品牌策略奏效，2010年，正新首度躋身全球前十大輪胎廠。幾年前，正新再喊出要成為全球前五大輪胎廠的新目標。
正新從2017年開始前進「雙印」（印尼、印度）布局，這幾年雖然仍處於耕耘期，但隨著時間推進，新市場的投資效益可望逐漸顯現，未來營運有機會重拾爆發力。
其次呼應汽機車市場的變化，電動車大行其道，正新也積極卡位電動車胎市場，正新目前為台灣電動機車龍頭Gogoro的主要輪胎供應商，最近則傳出正新打入大陸上海汽車及廣州汽車的電動車胎供應鏈，可望為公司蓄積下一波成長動能。
第三，擅長行銷操盤的陳榮華，6月接替原本技術專長的羅才仁，成公司新董座，或能讓正新在品牌策略發展走出不同的路。
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