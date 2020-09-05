全球輪胎銷售 正新躍居九強

美國Tire Business雜誌公布最新的2020年全球輪胎銷售排行榜，國內正新輪胎以去年銷售金額約39億美元（約新台幣1,150億元），擠下大陸中策橡膠，重回全球第九大輪胎廠，名次較前年推進一個位置。

台灣業者方面，除了正新外，建大以銷售額11.2億美元，名列全球第26位。另外南港輪胎排名第55，華豐排名第68，泰豐則居第72位。總計台灣共有五家輪胎廠擠進全球前75強。

Tire Business為輪胎業界權威媒體，每年公布全球輪胎排行榜，今年龍頭換人，法國知名輪胎品牌米其林，因為前兩年分別收購加拿大輪胎製造商卡速摩和印尼輪胎製造商PT Multistrada Arah Sarana，去年全球銷售金額250億美元，較前年的232.7億美元提升，成功擠下已連續11年蟬聯冠軍的日本普利斯通，躍居新龍頭。

普利斯通去年銷售金額243.2億美元，較前年249.8億美元微降，痛失龍頭寶座。不過兩者差距不大，雙雄仍然持續纏鬥中。

緊接著去年全球輪胎銷售排行榜第三至五名，分別為固特異銷售金額136.9億美元排第三、馬牌112.7億美元居第四、住友70.6億美元列第五，第六至八名分別為倍耐力、韓泰、橫濱，年度銷售金額分別是59.3億美元、57.2億美元及48.1億美元。

國內輪胎龍頭正新去年銷售39億美元，和前年大致持平，但排行從前年的第十位往前推進一名至第九位，擠下大陸中策橡膠。

面對大陸車市連續兩年出現「負成長」，正新去年營收成功力守持平，表現亮眼。今年第1季受到新冠肺炎疫情影響，正新首季營收僅195.5億元；不過隨著各國陸續解除封城，正新第2季營收已迅速回升到220.2億元，財報也成功「轉虧為盈」，也代表著正新體質相當穩健。