台中大遠百韓流魅力物產展 打造KAKAO Friends專區
「2020韓流魅力物產展」今(4)日在台中大遠百登場，這次特展首度將韓國最流行街邊店面原汁原味呈現，搭配國民美食、熱門點心、小吃，更打造韓國最火紅全民偶像「KAKAO Friends」商品專區，等著粉絲前來蒐刮。
台中大遠百表示，這次韓流魅力物產展除將經典韓味特色商品推薦給中部消費者，同時也邀請消費者一起體驗韓國街邊的好吃好玩，包含韓劇中最常出現的燒啤酒、蔘雞湯，以及大小朋友最喜愛的各式零食、果凍飲一應呈現。
展會更在每週指定時間推出「當日限定超優惠一物」，除祭出超特惠價格外，還有買一送一的超強組合。
另外，在韓國展會場當日單筆消費滿599元，還有機會抽中「遠百6,000元商品券+正官庄高麗蔘元禮盒」；單筆消費滿999元即贈KAKAO Friends餐具組。
本次特展首度打造的「KAKAO Friends」商品專區，推出一系列超萌生活用品，包含實用性超高的KAKAO Friends綜合浴巾洗臉巾套組、KAKAO Friends立體造型隨身充電器等，萌力百分百，要征服粉絲的心。
台中大遠百韓流魅力物產展除了好逛好吃，更是好玩！特展期間每週假日特別企劃傳統韓服踢毽子挑戰、韓式小小老闆體驗營、韓式料理食演秀等，還設計趣味闖關體驗，參加者還有機會獲得韓國零嘴、飲品等好物。
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