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韓式證件照攝影館Holo+FACE台中中友旗艦店 9月6日開幕

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
中友旗艦店更導入Holo Cafe概念咖啡館，供應蛋糕、馬卡龍等糕點及精品莊園咖啡，讓消費者等待修圖期間享受味蕾滿足。記者宋健生/攝影
中友旗艦店更導入Holo Cafe概念咖啡館，供應蛋糕、馬卡龍等糕點及精品莊園咖啡，讓消費者等待修圖期間享受味蕾滿足。記者宋健生/攝影

喜愛韓式攝影的消費者有福了，國內最大的韓式證件照攝影館「Holo+FACE」將於9月6日進駐台中中友百貨，這也是「Holo+FACE」全台第三家門市，年底還計畫在高雄開出第四店。

據了解，「Holo+FACE」中友旗艦店還未正式營運，目前預約已排到10月。而「Holo+FACE」的客層，以25至35歲的女性為主，比例超過六成。

身處自媒體時代，每個人都希望創造一個獨特且屬於自己的品牌形象，「Holo+FACE」創始人兼執行長黃宇揚憑著一股在台灣家鄉打造理想中攝影館的熱情，與許多親朋好友嚮往打造自我品牌價值的期待，二年前創立了「Holo+ FACE」。

馬斯特影像中區經理林育全表示，Holo+FACE自2018年10月成立第一間台北仁愛門市，從台北東區起步，立刻受到年輕女性的好評；為服務更多喜愛韓式攝影的消費者，今年5月拓展至板橋環球店，9月進駐中友百貨，年底進軍高雄市場。

林育全透露，「Holo+FACE」預計在全台要開出7至9家門市，後續則計畫進軍馬來西亞、越南等東南亞國家市場，目前正積極培訓當地妝髮師、攝影師等專業人員。

Holo+FACE是第一個將韓國精緻證件照概念引進台灣的攝影館，為目前業界最大的韓式證件照攝影館。Holo取自於Hologram「全息圖」，意寓以最好的技術，呈現平面照中的立體感。

現場提供明星級「沙龍式攝影完美體驗」，一條龍的專業服務，從個人專屬專業妝髮、服裝造型搭配、高規格專業攝影，到一對一客製精修照片的體驗，輕鬆享受明星級的高品質攝影服務。

林育全指出，Holo+FACE堅持高標準的員工培訓與品質檢核制度，配合自行開發的客戶服務系統，全程追蹤每一位工作人員的工作狀態與客戶評論，確保工作崗位上的同仁維持在最佳狀態。

這幾年來，許多消費者回饋希望能購買店內使用的服裝、飾品、髮品等配件。因此，中友旗旗艦店首度與Bonny&Read飾品合作，現場提供拍照客人搭配拍照使用，還可以現場選購將照片中的美好一起帶回家。

此外，Holo+FACE已升級官方加值服務，包含Holo Bespoke手工訂製西服、Make Up Forever彩妝、像框、無框畫、護照簽證代辦等商品與服務。

中友旗艦店還導入Holo Cafe概念咖啡館，與台中網紅名店Siang Hao Patisserie甜點合作，供應招牌鏡面蛋糕、馬卡龍等糕點，搭配Oklao精品莊園咖啡，讓消費者等待修圖期間滿足味蕾享受。

另外，中友旗旗艦店更設有Holo SPA館，讓客人也能在現場進行牙齒美白、按摩等服務，並採用Tokuyo完美按摩椅，全頭頂放鬆到腳底。

林育全說，Holo+FACE希望終止拍攝證件照只能去傳統照相館碰碰運氣的夢魘，而是可以用照片述說每個人獨特且出眾的個人第一印象。

現場提供明星級「沙龍式攝影完美體驗」，一條龍的專業服務。記者宋健生/攝影
現場提供明星級「沙龍式攝影完美體驗」，一條龍的專業服務。記者宋健生/攝影
國內最大韓證件照攝影館「Holo+FACE」將於9月6日進駐台中中友百貨。記者宋健生/攝影
國內最大韓證件照攝影館「Holo+FACE」將於9月6日進駐台中中友百貨。記者宋健生/攝影

咖啡館 按摩

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