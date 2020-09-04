快訊

農遊券2.0免抽獎！1分鐘搞懂柚香券怎麼花

遠傳入股亞太電 簽訂20年共頻共網合作

台泥獲2020天下CSR企業公民獎 連三年奪傳產第一

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
2020 天下CSR頒獎典禮，台泥榮獲第九名，由台泥總經理李鐘培代表獲獎。業者提供
2020 天下CSR頒獎典禮，台泥榮獲第九名，由台泥總經理李鐘培代表獲獎。業者提供

台泥榮獲2020天下CSR企業公民獎「大型企業組」第九名，首度進入前十，並連續三年蟬聯傳產第一，再創歷年最佳成績。

今年受到新冠疫情衝擊，台泥對員工、社會的投入，與在地關懷、創生的正向能量，都是此次評鑑重點；台泥DAKA開放生態循環工廠，被評審認為是最有感、經典的企業共榮案例。

評審認為，台泥不只做到減少污染，更將綠能與在地關懷、治理策略融合，跳脫社會大眾印象中的水泥業。

台泥總經理李鐘培4日參加頒獎典禮，帶領跨部門永續小組成員共享榮譽。李鐘培強調：非常感謝天下雜誌以及各位評審，給台泥這份榮耀與肯定。

李鐘培指出，「張安平董事長時常與同仁分享，台泥的英文縮寫TCC就是對氣候及環境的承諾，同時要求所有的同仁們，做好環境保護、社會關懷、地方創生及公司治理，必須嚴肅的面對減碳課題，今年六月台泥是大中華區第一家通過科學基礎減碳目標SBTi的水泥企業，2025年總排碳量較2016年將減少11%」。

台泥 減碳 疫情

延伸閱讀

光寶科積極投入CSR 獲天下雜誌大型企業之企業公民獎

台泥、亞泥 Q4將旺上加旺

台泥亞泥 瞄準逾100天

台泥花蓮BOO案拚年底動工

相關新聞

漢翔租台糖地打造「發動機園區」可望創上千工作機會

漢翔航空公司的前身是空軍航空工業局，在國機國造中扮演重要角色。漢翔高雄岡山廠腹地不敷使用，上月甫與台糖公司簽署25公頃租...

影／「世代融合就在當下」 女CEO同場開講探討大未來

台灣女董事協會(WOB.tw)，今天上午在台北遠東飯店舉辦第二屆「剛柔並濟大未來」論壇，包括經濟部長王美花、美國在台協會...

全球輪胎銷售排行榜 米其林躍龍頭、正新排第9

輪胎業界的權威媒體Tire Business公布最新的2020年全球輪胎銷售排行榜，米其林以些微差距擠下普利斯通，躍居龍...

活化土地資產 台鐵局南港玉成段土地辦都更

活化土地資產，交通部台鐵局第二次公開評選「台北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業實施者案，於今（4）日起公...

只開150天 全聯砸千萬開火鍋店打什麼算盤？

牆上斗大的「全」字招牌、室內充滿溫暖感的亮橘色，全聯砸下逾千萬元開出實體火鍋店「全火鍋」，正式在台北東區插旗，不過，全聯總經理蔡篤昌開門見山就說，「全聯第一次開餐廳，但我們沒有要進軍餐飲業，這家店只會開150天，我們也很清楚這家店一定不會賺錢。」

一年就拚這一個檔期！340億中元商機大解密

8月28日，日頭升起，家樂福的4輛「海鷗車（物流車）」，分別從新店、桃園兩地門市開出，裡頭放的是將近5千份中元節的供品。將近8點，海鷗車抵達位在台北市木柵的忠順廟，120位身穿家樂福制服的員工，就定位待命，將各種供品好比捧瓷碗般，小心翼翼的從車裡搬出。

中研院與先知生技成功開發新冠疫苗 可快速大規摸量產

全福生技子公司先知生技公司昨（3）日宣布，與中研院共同合作新冠肺炎疫苗ASD25X已完成攻毒實驗，最快明年第1季可進行一...

名人書房／何怡明 小故事啟發創新思維

新北市經濟發展局局長何怡明透過閱讀《思考的藝術》鍛鍊獨立思考，書中以極短篇的小故事誘發創新的思維，可以運用在組織管理上、...

行銷望遠鏡／廣告代言人的類型

廠商販賣產品、服務或企業形象時，都會禮聘適當人選擔任廣告模特兒，參與各種廣告活動，這些眾人目光聚焦的廣告人物，通稱為廣告...

行銷線上／Google四工具 助攻精準行銷

外貿產業因為疫情，很多的展會都無法進行，此時，數位行銷變成這段期間內增加自己在國外廠商能見度的重要方式。初期的基本功，比...

趨勢觀察／美中加速脫鉤的衝擊

川普在8月23日新聞訪談節目中說，美國不一定要與中國大陸有生意往來，提高了美國與中國大陸經濟脫鉤的可能性。今年1月美中才...

雄獅推環島郵輪 10月啟航

受新冠肺炎疫情衝擊，國人只能留在國內旅遊，積極轉型的雄獅旅遊繼7月底推出郵輪「跳島旅遊」後，再與星夢郵輪合作，交通部航港...

熱門新聞

媽媽匯錢給兒子買千萬房 被課430萬贈與稅

聯發科大搶Chromebook商機

遠傳入股亞太電 簽訂20年共頻共網合作

兩類逃漏模式 稅局緊盯

愛奇藝條款上路 代理商裁員

台灣禁愛奇藝！用戶問：難道看陸劇就會被洗腦？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。