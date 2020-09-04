台泥獲2020天下CSR企業公民獎 連三年奪傳產第一

台泥榮獲2020天下CSR企業公民獎「大型企業組」第九名，首度進入前十，並連續三年蟬聯傳產第一，再創歷年最佳成績。

今年受到新冠疫情衝擊，台泥對員工、社會的投入，與在地關懷、創生的正向能量，都是此次評鑑重點；台泥DAKA開放生態循環工廠，被評審認為是最有感、經典的企業共榮案例。

評審認為，台泥不只做到減少污染，更將綠能與在地關懷、治理策略融合，跳脫社會大眾印象中的水泥業。

台泥總經理李鐘培4日參加頒獎典禮，帶領跨部門永續小組成員共享榮譽。李鐘培強調：非常感謝天下雜誌以及各位評審，給台泥這份榮耀與肯定。

李鐘培指出，「張安平董事長時常與同仁分享，台泥的英文縮寫TCC就是對氣候及環境的承諾，同時要求所有的同仁們，做好環境保護、社會關懷、地方創生及公司治理，必須嚴肅的面對減碳課題，今年六月台泥是大中華區第一家通過科學基礎減碳目標SBTi的水泥企業，2025年總排碳量較2016年將減少11%」。