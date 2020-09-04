加盟當創業 台灣連鎖暨加盟協會：找對品牌才是關鍵

受疫情衝擊，無薪假、裁員的人力流入就業市場，也推升一波加盟潮，但台灣連鎖暨加盟協會認為，加盟開店創業，好好經營內需市場是不錯的選擇，但仍有一定的進入門檻，關鍵更是要找對品牌。

台灣連鎖暨加盟協會指出，與過去相比，現在台灣的加盟環境安全度較高，機制也較為完善，因此在現在的環境，雖然有不少人退出加盟市場，經營難度不低，但加盟的詢問度仍有增加。

台灣連鎖暨加盟協會認為，若要以加盟作為創業的起點，尋找加盟標的相當重要，最好能尋找知名品牌，雖然合作要求會較為嚴謹，但是總部會投入相對較多的資源，包含設備、培訓等軟硬體外，後續學習空間也大，甚至品牌的集客力就能贏在起跑點。

加盟店佔比約70%的咖碼（cama café）透露，有加盟主希望加入cama café這種專業專精的咖啡事業，就是因為評估cama的熟客比例高達60%，經營可長久，不易像手搖飲品牌有潮流與迭代。

台灣連鎖暨加盟協會也說，疫情讓民眾無法出國，但台灣疫情又相對控制得一，並未出現封城措施，商業活動維持正常，因此如果有民眾願意投入餐飲加盟，好好經營內需市場是不錯的選擇，但最大的考驗仍是能不能賺錢。