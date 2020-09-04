投資理財、累積財富的必修課程 現在報名享優惠

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

沒有投資學的專業經驗背景，該怎麼把小資變大富？金融的局勢瞬息萬變，理財時應具備正確的觀念和分析的能力，學會用最聰明的策略做最有效的投資，將風險降至最低，將獲利提升至最高。

臺灣大學進修推廣學院將於109年11月24日每週二晚間起開辦「投資理財精修班」課程，由臺灣大學國際企業系所林修葳教授親授，利用每次三小時實用導向的課程，以應用型個案與實例為題，為學員們介紹各項金融工具、並分析錯誤投資觀念，帶領大家探討企業與家庭長短期投資規劃與風險管理。

林修葳教授是美國史丹佛大學商學院博士，專業領域包含國際財務管理、管理會計、財務報表分析、財務金融創新、金融機構風險管理、財務會計等。林教授在臺灣大學進修推廣學院開設的金融理財類課程屢獲好評，修讀過的學員反映其授課方式淺顯易懂，且總是不吝為各位解惑，期讓有心學習者瞭解如何選擇適合自己的理財方式與商品，建立正確投資觀念，提昇財富管理能力。

「投資理財精修班」共計八堂課，每週都包含不同單元的課題，從分析各種投資工具、個股、基金，到因應整體產業環境變化的方式皆涵蓋在內。選擇投資自己學習如何正確投資，正是開啟成功道路的第一步。10月30日前完成報名繳費者，還可享有早鳥優惠。聰明理財的第一課請捜尋臺大推廣教育網或洽詢(02)2362-0502。

「投資理財精修班」