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台塑將舉行草地音樂會 9月19日宜蘭龍潭湖登場

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台塑集團近年積極推廣樂活圈活動，9月19日將在宜蘭礁溪龍潭湖風景區舉辦草地音樂會，邀請民眾一起徜徉湖光山色，伴隨著輕鬆的木吉他樂曲，悠閒度過美好的午後時光。

此次台塑龍潭湖草地音樂會，將特別邀請宜蘭在地具精湛舞藝及活潑可愛的蘭陽舞蹈團，以活力、繽紛與歡樂的氛圍為展演主題編織舞碼，並邀請以人聲合奏演唱的「海鷗.k人聲樂團」、環保打擊樂器為主的「重擊現實打擊樂團」、及用木吉他為樂器演奏清新音樂的「脆樂團」、「安妮朵拉」、「克里夫」等樂團，讓參與者在有天然山景及優美湖景的龍潭湖畔，享受一場脫離都會喧囂的湖畔音樂饗宴。

當天除草地音樂會外，還規劃Formosa湖畔市集，內容包括趣味闖關活動、胖卡車、臉書按讚送贈品、台塑DAF商用車展示及推廣大貨車行車安全公益活動、實用的家庭生活產品體驗等，另外宜蘭龍潭湖生態教室及台塑生醫宜蘭試劑廠也準備了豐富的生態闖關遊戲，讓大小朋友在遊玩之餘，可以認識龍潭湖豐富的生態環境與特有的鯝魚生態。

活動還結合礁溪鄉公所主辦的熱氣球升空體驗及創世基金會公益路跑活動，讓整個活動延長為9月19日及9月20日兩天活動，晚上還可欣賞絕美的七夕鵲橋燈海。

台塑集團 生態 音樂會

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