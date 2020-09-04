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全球輪胎銷售排行榜 米其林躍龍頭、正新排第9

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

輪胎業界的權威媒體Tire Business公布最新的2020年全球輪胎銷售排行榜，米其林以些微差距擠下普利斯通，躍居龍頭寶座。而國內正新（2105）去年輪胎銷售金額39.08億美元（約新台幣1,150億元），與前年持平，排名全球第九大輪胎廠，擠下大陸中策橡膠，名次較前年往前推進一個位置。

Tire Business為輪胎業界的權威媒體，每年都會公布全球輪胎排行榜，今年龍頭換人坐，法國知名輪胎品牌米其林，因為前兩年分別收購加拿大輪胎製造商卡速摩和印尼輪胎製造商PT Multistrada Arah Sarana，去年全球銷售金額250億美元，較前年的232.75億美元提升；成功超車已經蟬聯11年冠軍寶座的日本普利斯通，躍居新龍頭。普利斯通去年銷售金額243.25億美元，較前年249.82億美元微降，痛失龍頭寶座。不過兩者差距不大，雙雄仍然持續纏鬥中。

緊接著去年全球輪胎銷售排行榜第3-8名，分別為固特異銷售金額136.9億美元排第三、馬牌112.75億美元居第四、住友70.6億美元列第五，第6-8名分別為倍耐力、韓泰、橫濱，年度銷售金額分別是59.35億美元、57.25億美元及48.1億美元。

國內輪胎龍頭正新去年銷售金額39.08億美元，和前年大致持平，但排行從前年的第十位往前推進一名至第九位，擠下大陸中策橡膠。

正新幾年前就喊出，要朝全球前五大輪胎廠的目標邁進，雖然離目標還有不小的距離，但正新從三年前開始朝向「雙印」（印尼、印度）布局，隨著時間推進，新市場的投資效益可望逐漸顯現。

其次呼應汽機車市場的變化，電動車大行其道，正新也積極卡位電動車胎市場，正新目前為台灣電動機車龍頭Gogoro的主要輪胎供應商，最新傳出正新近期也打入大陸上海汽車及廣州汽車的電動車胎供應鏈，可望為公司蓄積下一波成長動能。

正新 電動車

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