活化土地資產 台鐵局南港玉成段土地辦都更
活化土地資產，交通部台鐵局第二次公開評選「台北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業實施者案，於今（4）日起公告招商至11月2日下午5時截止收件。
台鐵局表示，招商範圍面積為3,392.19平方公尺（約1,026.13坪），位於北市東區門戶計畫範圍內，由昆陽街、南港路三段47巷、市民大道七段及昆陽街60巷所圍區域，權屬單純、形狀方整、臨近鐵路、捷運等站點交通便捷，未來發展潛力看漲。
該範圍土地使用分區為第一種特定商業區，建蔽率55%、容積率382%。全區採都市更新權利變換方式進行開發，未來預估開發規模可興建地上19層、地下4層、樓地板面積約3萬2,027平方公尺（約9,688坪）。
這此次公告招商內容調整重點為︰一、調整捐贈公益設施由台北市立大學進駐（需求面積約1,943.72平方公尺）。二、產品定位以辦公室為原則。三、地主分回樓地板面積回租予實施者。四、共同負擔比例底價為28-33％。五、回租辦公室租金底價每坪每月1,800元。六、收取行政作業費3,000萬元並得分期繳納等事項。
台鐵局說，各界有意參與開發之投資人，可至台鐵局官網最新消息(https://reurl.cc/rxykrO)及內政部營建署都市更新入口網站之公開評選公告(https://reurl.cc/AqVX4Q)參閱相關招商公告。
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