活化土地資產 台鐵局南港玉成段土地辦都更

牆上斗大的「全」字招牌、室內充滿溫暖感的亮橘色，全聯砸下逾千萬元開出實體火鍋店「全火鍋」，正式在台北東區插旗，不過，全聯總經理蔡篤昌開門見山就說，「全聯第一次開餐廳，但我們沒有要進軍餐飲業，這家店只會開150天，我們也很清楚這家店一定不會賺錢。」

2020-09-04 10:10