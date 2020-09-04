中研院與先知生技成功開發新冠疫苗 可快速大規摸量產

全福生技子公司先知生技公司昨（3）日宣布，與中研院共同合作新冠肺炎疫苗ASD25X已完成攻毒實驗，最快明年第1季可進行一期人體臨床試驗，先知生技執行長兼醫務長黃品諺表示，這項新疫苗最大優勢開發成本低，一批次可量產20億劑疫苗。

全福生技是晟德旗下玉晟投資公司持股約一成的生技公司，全福另外再成立子公司先知生技負責新藥研發。黃品諺表示，先知生技目前開發的項目還包括癌症免疫治療、及慢性病毒感染相關的抗體藥物及疫苗。而全福最大股東其實是益鼎創投。

先知生技表示，這次與中研院合作開發的新冠肺炎疫苗ASD25X，是由公司提供疫苗技術平台，交由中研究院生醫所研究員陶秘華及其團隊，歷經四個月開發出來的RBD次單位蛋白候選疫苗，目前已完成動物模型攻毒測試，這也是目前國際新冠疫苗研發中，唯一最接近人類重症感染而可以模擬人類新冠重症的動物模式。

黃品諺說明，新冠病毒候選疫苗ASD25相較於英美所開發中的疫苗，製程業已優化 、成本可大幅降低，並能快速完成大規模量化生產，一個批次可以量產的20億劑疫苗，接下來將尋找國內外廠商合作量產。

黃品諺表示，疫苗平台ASD25X由成大醫學系副教授陳毓宏實驗室所授權，今年初由於大陸爆發新冠疫情，公司於是從3月起與中研院合作，由先知公司提供疫苗技術平台給陶秘華及其團隊，雙方歷經四個月設計、 研發、執行，最後 完成新冠病毒 活病毒動物攻毒測試。

黃品諺公司將依與中研院之合約，以第一優先人取得此共同開發之新冠病毒疫苗ASD25X，正式向主管機關提出臨床試驗之申請以加速新冠病毒疫苗之開發。