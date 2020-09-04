雄獅拚國旅 搶4,000億商機

雄獅旅遊董事長王文傑表示，過往出境旅遊每年8,000億元商機，如今出不了國，至少一半會轉至國旅，少說也有4,000億元，國旅市場仍大有可為，旅遊業者想要存活下去，就要轉型轉得夠快，否則只能等死。

面對疫情無情的衝擊，王文傑也提出「三不」：不要想境外、不要想紓困與不要想補助。因為疫情燒下去，短期內要恢復出境旅遊動能，根本就不可能，只能好好的把國旅做好，先自救再說。

針對補助、紓困案，王文傑也說，「有就是賺到，政府也不可能無止境補貼，也許會有旅行同業撐不下去，但也是沒辦法的事。」

王文傑回顧，疫情如今延燒全世界，讓雄獅營收從雲端跌到谷底，去年雄獅的營收還寫下301.6億元新高，出境旅客的市占率遙遙領先其他同業；去年第4季營收還有71.29億元，今年元月營收表現還不錯，2月開始受到疫情襲擊，第1季營收還有44.49億元，第2季國際旅遊全部停擺，營收急降，第2季只剩下2.82億元。

他說，疫情目前是一場看不到盡頭的危機，關鍵在如何跟著大環境一起改變，而且改變的速度、思考的速度都要快，才能活下來；雄獅在未來二年內已定調全力發展國旅市場，不管未來有沒有紓困方案，要靠自己的力量找到新商機，而且不只是活下來，還要活得好。

王文傑也進一步表示，旅行社要活得好，國旅市場就一定要做出口碑，雄獅也訂出兩個策略，首先加速組織調整，把團隊優質的人才組合起來，其次，董事會要能不斷的導入新的思維。