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蝦皮9.9購物節 優惠大放送
2020年宅商機強勢發威，蝦皮購物表示，《9.9超級購物節》從8月24日暖身起跑後，首周訂單較去年明顯成長。以民生商品、3C家電、居家娛樂商品成長最迅速。蝦皮購物指出，暖身期間眾多商品創下銷售佳績，以MIT醫療口罩、iPhone玻璃保護貼、台灣製床包組、小米手環5、掛脖小風扇榮登熱銷商品Top5。
蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，今年有限時不限量0元免運、超過30萬件商品全面整點五折、品牌滿萬折千周年慶搶先購，以及朝九晚九一折券等活動。9月9日透過各項優惠、品牌合作、娛樂互動，讓今年《9.9超級購物節》點燃下半年電商烽火，全力打造最頂級購物盛事，創買氣新高。
蝦皮購物指出，今年《9.9超級購物節》為滿足消費者的網購需求，推出「免運玩很大」、9月9日限時不限量0元免運、「整點五折殺很大」有超過30萬件商品全面五折起、「朝九晚九一折券」是在9月9日當天整點開搶，限量全站、商城、旗艦大牌多款一折券，如1028、特力家等知名品牌折上再折，最高可折抵999元。另外，國泰世華蝦皮購物聯名卡上市周年，不限通路，一般消費滿額回饋500元刷卡金，邀好友辦卡首刷再各拿300元刷卡金，9月再享回饋最高27%。
《9.9超級購物節》瞄準今年居家宅商機，除了推出各項優惠案型，攜手百大品牌加碼直播馬拉松，9月7日起至9月9日，總計35場直播，場場祭出市場最低價品項，豪灑近百萬獎額。
蝦皮購物祭出人氣夯品超殺價格，除了Nintendo Switch紅藍主機6,000元有找、飛利浦氣炸鍋殺破四折外，即日起至9月30日，每天釋出999盒MIT醫療口罩，9月8日每日整點再釋出不同品牌的醫療口罩，包含中衛、福德、清新宣言等，9日當天將升級驚喜加碼，滿足用戶防疫需求。
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