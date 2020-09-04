大成品牌豬 瞄準頂端客

台灣豬力拚美豬。台灣豬肉市占率前三名的肉品大廠大成集團，明年起將強打「品牌豬」。大成在屏東打造的種豬場─桐德牧場，已成功育種量產「桐德豬」，預估十年內營運規模將年產120萬頭上市肉豬，占台灣豬肉市場15%。

大成集團副總裁韓家寅說，政府要讓美豬進口，大成表達反對立場，希望以國人食安為最大考量，也希望未來肉品，包括加工肉，都一定要標示產地。

大成擁有悠長的養豬歷史，卻因1997年爆發口蹄疫，全面退出養豬事業，直到13年前起才自行育種桐德豬，這是台灣唯一正統「盤克夏」品種，與知名的日本鹿兒島黑豬品種系出同源。

桐德豬雖然飼養期長，生長較慢，成本比一般豬高出五成，卻是公認具有柔軟多汁、細緻肉質等優勢，因此要搶的正是金字塔頂端市場。

韓家寅也提到，台灣豬要拚出口，就必須有競爭力，其中的關鍵是典型豬瘟需徹底拔針。再來是風味和成本，則仰賴政府補助設備與升級畜舍，規劃養豬專區，才能讓飼養水準與國際接軌。