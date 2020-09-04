誠品明年衝小型店 一次開十家

誠品集團繼今年上半年關閉六家店後，8月又宣布要關閉台灣三家店，如果加上下半年將結束營業的大陸深圳旗艦店，等於一年內關了十家實體店，引發外界好奇與疑慮。對此，吳旻潔昨（3）日表示，「今年已經關完，大家不用太擔心」。明年起誠品將開展全新的小型店，未來可能一次十家、20家開。

扣掉今年以來已經關閉的八家店，目前誠品在海內外總共還有43家實體店，接下來誠品東湖店預計10月底關閉，虧損的大陸深圳旗艦店也將於下半年結束營業，誠品到年底將只剩下41家實體店，其中台灣36家、海外五家。

不過吳旻潔昨天強調，該關的今年都已經關完，以台灣為例，雖然今年一口氣關閉九家店，但都是老舊社區店或百貨高樓的點，占誠品總體營業坪數約僅3%，光是誠品信義店今年開放夜間書店的成效，就可以抵過一家小店。

她預告，明年起誠品的實體店數應該就會重回正成長。