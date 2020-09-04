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誠品五年大計 四主軸出擊

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
圖／經濟日報提供
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誠品集團準備邁入轉型第三部曲，董事長吳旻潔為集團擘劃全新五年大計，昨（3）日首度完整對外公開，將瞄準文化觀光、社區深耕、會員經濟和品牌顧問等四大方向，未來五年誠品將進入全通路業績快速成長期。

吳旻潔預告，2021-2025年誠品將進入「全通路業績快速成長期」，誠品要賺品牌利潤。她分析，誠品將以中英日文書籍，搭配風格商品為核心，形成市場區隔。

吳旻潔昨天分析，誠品轉型第一部曲應該落在2012-2015年，2012年誠品在香港開出第一家海外店，2013年掛牌上櫃，伴隨大陸觀光客來台在2015年衝上最高點，達到400萬次。這是誠品的海外擴張期，賺的是景氣利潤。

誠品轉型第二部曲是2016-2020年，是台港陸的體質調整期，賺的是管理利潤。包括開蘇州店、深圳店等大型旗艦店，用三到五年籌備，但景氣變化快，讓深圳店的虧損成包袱，隨著深圳店年底結束，吳旻潔昨天以「利空出盡」形容。

未來，誠品聚焦四大方向，包括文化觀光、社區深耕、會員經濟和品牌顧問。吳旻潔表示，原本外來旅客包辦誠品營收將近一成，今年因疫急凍，但這仍是未來重點。誠品正在新店裕隆城規劃有史以來面積最大的誠品旗艦店，將是目前信義店的1.5倍大。

至於社區深耕，誠品9月1日剛推出全新的會員制度與新的誠品會員App，接下來預計12月會推出全新的電商平台「誠品線上」，搭配位在桃園平鎮的全新倉儲物流開張，全力衝刺線上布局。

會員經濟的部分，目前誠品在全台有將近257萬名會員，今年因為疫情關係，外旅不能來，這些會員成為支撐公司營運的重要支柱，會員對營收貢獻從先前的五成，提高到今年的六成，明年要衝刺會員數到300萬人，營收占比目標七成。

最後品牌顧問的部分，則是誠品未來希望走向輕資產，複製台中綠園道的合作模式，由房東業主或百貨公司負擔地產和裝修，再由誠品負責管理及招商。

誠品 吳旻潔 深圳

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