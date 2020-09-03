大成嘉義馬稠後年底試車 食品業績占比拚五年內翻倍

大成肉品加工品和調理食品業績持續攀升，若加上旗下生產調理包的欣光食品，占比約10%。大成主管表示，雖目前占比還不高，不過位於嘉義馬稠後的食品加工廠，將在今年年底試車投產，主要生產項目以雞、豬加工品類為主，未來五年內大成食品占比有望翻倍，達20%。

大成食品群品牌主打肉品加工，包括零食小點類「雞本享受」；輕食營養補給則有舒迷雞胸肉，通路包括7-ELEVEN和全家等；加工肉品也供應速食餐廳，如麥當勞、達美樂、必勝客等，團膳更涵蓋全國學童餐以及食材供應商供應80家以上業者。

除了上述超過3萬個銷售據點之外，還有實體通路「安心巧廚」以及「安心購」，也積極發展電商平台。

大成總經理莊坤炎表示，中國和越南非洲豬瘟帶來的壓力，以及今年發生新冠肺炎疫情，改變大家的消費習性。為了因應食品類供不應求的產能，大成在嘉義馬稠後食品加工廠，投資24億元，占地8,800坪土地，是採用高效益連續式生產設備生產的食品工廠，希望今年底如期試車投產，投產後預計產能為每月2500噸，年營業額可達40億元，以滿足疫情帶來的消費改變。