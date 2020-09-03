中衛將耗資1.2億元彰化建新廠 最快2021年Q3投產

因應新冠肺炎疫情亟需，CSD中衛醫材廠營運長張德成表示，預計今年底到明年初可望新增產線數條，並耗資1.2億元在彰化花壇蓋新廠，建坪約600坪，預估2021年第3季可正式投產，初步規劃6-8條彩色口罩產線，分階段擴產至16-18條產線，屆時日產能將由目前的近11條產線、70萬多片，逐漸提升產量到100萬片以上，最多可提升至近200萬片。

CSD中衛董事長暨總經理張豐聯表示，新冠肺炎疫情打亂各行各業原有經營模式，原本不起眼的醫療用口罩供不應求，加上政府持續徵收國內口罩廠商產能七成，讓原本口罩產能就不大的中衛，每日可在一般通路販售的口罩僅剩三成，「扣掉醫院外科專用醫療口罩一成產能，僅兩成可在終端通路販售。」

CSD中衛行銷經理周令怡表示，為了能搶購特殊色口罩，消費者不惜漏夜在康是美、屈臣氏等通路排隊，「由於產能原先就不多，被徵收七成後，消費通路可配發的數量也相當少，並非刻意飢餓行銷。」周令怡說道。

張德成表示，醫用口罩徵用最後期限原至7月底，但因國內疫情轉佳，自6月1日起，開放醫用口罩自由買賣，目前雖有外銷訂單，包括美國、日本、港澳和東南亞，但目前仍以內銷為主。

目前中衛彩色口罩（單色素面款）50片裝，每盒售價300元，等於一片6元。不過，近日中衛推出的「防疫新生活紀念包」卻被網友誤會罵翻，以為1片口罩30元，大發國難財。其實，有四種玩色口罩，1包5片，加上口罩收納袋，售價149元。對此，中衛也深感委屈，「口罩收納袋的成本難道不用算進去嗎？」

周令怡表示，該產品定位為文創商品，主要是為了中衛許多鐵粉，對產品高度關注，為了紀念這段期間，全民追口罩的難忘時光， CSD中衛在今年3月開始，史無前例在臉書粉專舉辦徵文活動，邀請粉絲說出買口罩的內心話。

中衛從醫材廠轉型為品牌公司，過去醫材產品主要通路都是醫院，從第二代接班張豐聯到第三代張德成，轉型的腳步不曾停下，甚至在張德成接手後，加速產品創新和突破，推出彩色口罩，銷售轉變為消費性產品通路，TA也跟著不同，年輕族群、時尚圈等，不斷突破過去大眾對口罩的框架。