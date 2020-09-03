國光客運搶後暑假國旅商機 力推多重優惠

10月初中秋與國慶兩大連假倒數計時中，加上兩者前後僅隔四天，網路上流傳「請四天、連休11天」攻略，可望迎來新一波國旅熱潮。交通部公路總局為鼓勵民眾踴躍利用公共運輸返鄉及出遊，針對上百條國道客運路線提供八五折票價優惠，使用電子票證還有提供轉乘一段票（或基本里程）免費之優惠，國道客運龍頭國光客運週四（三日）中午起開賣預售票。

今年中秋連假為10月1日四日共四天，雙十國慶連假為10月9日至11日共三天，中間只要5日到8日請假四天，即可連休11天，由於全球疫情持續發燒導致國境持續嚴管，無法出國旅遊的上班族手上都累積有好幾天特休，可望帶來暑假後新一波國旅熱潮。

端午節連假國五雪遂南下連塞32小時殷鑑不遠，交通主管機關嚴陣以待。國光客運提前部署，週四中午起開始販售中秋與國慶連假預售票，35條路線平均約有八五折優惠。

9月初有軍人節，月底又有教師節，國光客運同步推出「敬軍愛師月」優惠活動，優惠對象包括軍人、軍校學生、替代役、榮民暨眷屬以及各級學校教師暨職員，購買台北往返嘉義、台南、高雄、屏東等五條長程路線週一中午至週五中午離峰時段來回票，加贈100元專案折價券，台北往返台中、彰化、埔里與頭份等18條路線，加贈80元專案折價券，台北往返宜蘭、羅東與礁溪等三條短程路線，贈送20元專案折價券。

另外，為迎接大學生開學返校熱潮，國光客運也提供學生持振興優惠券臨櫃購票八折優惠價。以台北、台中全票原價300元為例，學生八折優惠只要240元，週一下午至週五上午優惠時段更划算，只要216元。相關優惠詳情，請參閱國光客運官方網站。