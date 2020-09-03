快訊

【大學排名揭密／上】台大拚進百大 中研院士：更該警惕培育不出思想家

國光客運搶後暑假國旅商機 力推多重優惠

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
國光客運提前部署，即日起開始販售中秋與國慶連假預售票，平均約有八五折優惠。圖／國光客運提供
國光客運提前部署，即日起開始販售中秋與國慶連假預售票，平均約有八五折優惠。圖／國光客運提供

10月初中秋與國慶兩大連假倒數計時中，加上兩者前後僅隔四天，網路上流傳「請四天、連休11天」攻略，可望迎來新一波國旅熱潮。交通部公路總局為鼓勵民眾踴躍利用公共運輸返鄉及出遊，針對上百條國道客運路線提供八五折票價優惠，使用電子票證還有提供轉乘一段票（或基本里程）免費之優惠，國道客運龍頭國光客運週四（三日）中午起開賣預售票。

今年中秋連假為10月1日四日共四天，雙十國慶連假為10月9日至11日共三天，中間只要5日到8日請假四天，即可連休11天，由於全球疫情持續發燒導致國境持續嚴管，無法出國旅遊的上班族手上都累積有好幾天特休，可望帶來暑假後新一波國旅熱潮。

端午節連假國五雪遂南下連塞32小時殷鑑不遠，交通主管機關嚴陣以待。國光客運提前部署，週四中午起開始販售中秋與國慶連假預售票，35條路線平均約有八五折優惠。

9月初有軍人節，月底又有教師節，國光客運同步推出「敬軍愛師月」優惠活動，優惠對象包括軍人、軍校學生、替代役、榮民暨眷屬以及各級學校教師暨職員，購買台北往返嘉義、台南、高雄、屏東等五條長程路線週一中午至週五中午離峰時段來回票，加贈100元專案折價券，台北往返台中、彰化、埔里與頭份等18條路線，加贈80元專案折價券，台北往返宜蘭、羅東與礁溪等三條短程路線，贈送20元專案折價券。

另外，為迎接大學生開學返校熱潮，國光客運也提供學生持振興優惠券臨櫃購票八折優惠價。以台北、台中全票原價300元為例，學生八折優惠只要240元，週一下午至週五上午優惠時段更划算，只要216元。相關優惠詳情，請參閱國光客運官方網站。

國光客運 連假 國道客運

延伸閱讀

蘇花改隧道群 擬連假開放大客車走外側道

影／「類出國」正夯！ 航空郵輪飯店搶食國旅大餅

3萬元遊台灣…訂單爆滿！戴勝通為何敢逆勢操作？

疫情減緩國旅夯 旅宿業漸回溫

相關新聞

全聯開火鍋店拚體驗經濟 湯底業績上看2.5億元

全聯再出新招！開出實體火鍋店「全火鍋」插旗台北東區，全聯總經理蔡篤昌表示，全聯並非要跨足餐飲業，這是一家注入全聯品牌經典...

實體店關完後再出發 誠品虛實整合布局全通路

誠品（2926）今年大規模關閉實體門市，但董事長吳旻潔表示，關店並不是放棄實體通路，在電商平台上線後，藉由線上線下無縫串...

誠品「連鎖不複製」將顛覆 吳旻潔：3年內衝刺社區店

2020這場疫情讓誠品今年快速轉型，誠品董事長吳旻潔表示，「疫情最大的意義，像是放大鏡、顯微鏡，更是一種催化劑，放大了不...

睽違20年開放加盟 繼光香香雞：疫情後需求熱絡

旗下有「繼光香香雞」等品牌的香繼光集團全球展店已350家，由於後疫情時代加盟洽詢需求大增，睽違20年後再度開放加盟，目標...

博客來進軍電子書三周年 年營收拚翻倍成長

統一超（2912）旗下博客來推出電子書服務屆滿3周年，整體營收表現亮眼，首購會員人數成長逾3成，海外購書需求旺盛，購買會...

疫情降低大眾運輸搭乘意願 機車銷售逆勢成長

雖仍在疫情籠罩，台灣機車龍頭光陽看好市場消費力復甦，推出今年首款新車「LIKE COLOMBO」，執行長柯俊斌表示，今年...

生華科：新藥治療新冠重症患者 一名病患5天康復

生華科（6492）今（3）日發重訊表示，合作夥伴美國Banner Health上月27日獲美國食品藥物管理局（FDA）核...

威潤防疫新品於日本參展 首日吸引逾60家專業買主洽詢

威潤（6465）跨入防疫領域，成立新品牌「滅菌者聯盟UVengers」，規劃開發一系列搭載深紫外線（UV-C）殺菌技術的...

業務最前線／價值鏈作用力

B2B市場的產業鏈看似錯綜複雜，但其實也有脈絡可循。釐清上下游的買賣與競爭關係，產業變動時才能預測「作用力」與「反作用力」何在。短期看起來是利空的抽單，可以視為一種作用力；而長期來看，它形成的反作用力卻可能成為利多。美中科技戰中的晶片市場，即是一例。

連鎖效應／掌握顧客需求 成功行銷關鍵

欲達成營收目標，必須先厚植顧客基盤，顧客經營就是不歸零的營運。線上線下零售都必須投入會員經營，養成顧客持續購買的習慣，掌握顧客終身價值（CLV/Customer Lifetime Value）。

瑪格麗特談品牌／品牌不需要定位

「老師，請問做品牌一定要先做定位嗎？可不可以把對生意有幫助的事情做好，再來思考品牌的問題？」這個同學的問題其實也是很多人的問題。大多數的人總認為品牌是一個需要曠日廢時，非常長久以後才能回收的事，好像做品牌是一定要把每件事都做得非常好，或有錢的時候才能夠做的事。

台泥金昌石礦 環現差初審過關

花蓮縣秀林鄉勇士山長年承受台泥挖礦，已故導演齊柏林拍攝的紀錄片「看見台灣」，曾揭露勇士山頭光禿禿的驚人畫面。同屬台泥的金...

熱門新聞

封殺愛奇藝條款生效 歐銻銻宣布停止代理並裁員

家人間移轉房產 當心「雙稅」

英特爾凌晨發表最新筆電處理器 Tiger Lake 眾業者相挺

生華科：新藥治療新冠重症患者 一名病患5天康復

OTT專法爭議多 業者批：想要愛奇藝死不用浪費時間

農地工廠通緝令 經部出手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。