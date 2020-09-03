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新冠肺炎疫情亟需 再生醫療細胞療法成防疫生力軍

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

因新冠肺炎帶動免疫細胞療法的應用，2日舉辦再生醫療產業交流論壇-再生醫療新契機。因疫情帶動再生醫療的發展，特別在細胞因子活化和防止肺纖維化兩項領域受關注。財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，細胞治療作為重症新冠肺炎的支持療法指日可待。

財團法人台灣醫界聯盟基金會、經濟部生技醫藥產業發展推動小組及財團法人生物技術開發中心舉行「後新冠肺炎時期的生醫黑馬：再生醫療新契機」論壇。林世嘉指出，再生醫療具備的獨特性質與其龐大的醫療應用潛力，使得再生醫療被視為防疫生力軍。

日前，紐西蘭衛福部也指出，「新冠肺炎病患的嚴重程度，取決於個人的免疫反應。」因此，國際已積極探討如何利用細胞治療調節免疫系統，例如採用間質幹細胞(MSC)，作為重症新冠肺炎所引發的急性呼吸窘迫症及肺纖維化的支持療法。

尖端生醫副總經理黃濟鴻亦舉例說明，利用免疫細胞可清除被感染細胞、利用MSC抑制免疫風暴、利用間質幹細胞治療纖維化組織等，都是再生醫療於對抗新冠肺炎的潛力。

訊聯生物科技股份有限公司康清原總經理引用國際研究指出，預防和降低細胞激素風暴(免疫風暴)，可能是挽救重症新冠肺炎患者的關鍵，而MSC具有強大的免疫調節功能，並可協助修復受傷組織，因此可支援重症新患肺炎的急性呼吸窘迫症及肺纖維化。

然而，細胞治療在新冠肺炎的應用不可能用病患的自體細胞，因為已感染病毒的病患身上不易取出健康的細胞，而需用「異體細胞」進行治療。但是，目前台灣人體器官保存管理中，可儲存的細胞種類不包含MSC，與會的與談專家皆建議細胞保存應增列MSC，並請法規單位研擬相關的緊急法規授權，才得以因應未來緊急疫情的發生。

工業研究院生醫與醫材研究所林啟萬所長指出，未來再生醫療勢必走向自動化及智能化的生產體系，台灣發展再生醫療產業可思考於專業代工服務、整廠輸出方面努力。

肺炎

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